Debido a la masiva convocatoria, la competencia de farmear aura se muda de escenario

Este viernes a partir de las 17:30 se realizará en Maipú la primera competencia de Farmear Aura de la provincia. Debido a la gran convocatoria que se generó, desde la organización decidieron trasladar el evento y llevarlo a un lugar en donde se pueda desarrollar con mayor comodidad.

En un principio, la competencia iba a desarrollarse en la Plaza 12 de febrero, de Maipú. Sin embargo, debido a la gran repercusión y convocatoria que generó, la organización decidió cambiar el lugar de evento y llevarlo al Parque Metropolitano Sur , también en el departamento maipucino, en el mismo horario programado originalmente.

“Por la gran convocatoria que tuvo nuestra Competencia de Farmear Aura, los estudiantes autoconvocados nos mudamos a un espacio más grande para que nadie se quede afuera”, señalaron desde la organización, agregando que el punto de encuentro será el ingreso al parque.

La competencia premiará a los ganadores y también habrá diferentes sorteos para aquellos que participen. Además, quienes deseen podrán colaborar con un alimento no perecedero que será destinado a los merenderos de Maipú.

Para entender la tendencia hay que separar las dos palabras que forman la expresión. “Farmear” proviene del lenguaje de los videojuegos. En ese mundo significa repetir determinadas acciones para conseguir recursos, experiencia, objetos o puntos. En otras palabras, acumular algo a través de una práctica constante.

El “aura”, en cambio, proviene del lenguaje de las redes sociales y representa una combinación de carisma, seguridad, estilo, presencia y capacidad para generar una determinada impresión en los demás. Así nació la idea de los “puntos de aura”: una especie de marcador imaginario que permite calificar las acciones de una persona.

Una situación resuelta con naturalidad puede significar “+1000 de aura”. Una caída, una reacción incómoda o un intento demasiado evidente por llamar la atención puede traducirse en una pérdida de puntos. No existe una escala oficial ni un reglamento universal. Justamente ahí está parte del chiste: los usuarios inventan las puntuaciones y deciden qué comportamiento suma o resta aura.

La expresión “aura farming” comenzó a circular en internet y se extendió a través de TikTok y otras plataformas, especialmente entre usuarios vinculados con los videojuegos, el animé y la cultura de los memes.