El conmovedor santuario que le hicieron al adolescente fallecido en el accidente del parque

En Mendoza aún se transita el dolor de las pérdidas por accidentes de tránsito , más aún en un fin de semana trágico que se cobró varias vidas y con el recuerdo reciente del fallecimiento de Fausto Morcos García , el adolescente de 13 años que fue atropellado durante el fin de semana anterior en la Quinta Sección . Un hecho que causó conmoción en la ciudadanía y que hoy busca ser recordado con un santuario para generar conciencia.

El adolescente de 13 años circulaba junto a otro menor en la intersección de Boulogne Sur Mer y Clark cuando María Amelia Albina Molina, de 82 años, atravesó el semáforo en rojo y los embistió. Fausto murió en el lugar y el otro chico fue trasladado en grave estado al Hospital Notti. Afortunadamente despertó y su estadio evolucionó favorablemente, saliendo de terapia intensiva.

El chico de 13 años era estudiante del Colegio Universitario Central (CUC), institución que decretó tres días de duelo después del episodio -el lunes pasado no hubo actividades- en su homenaje. También era deportista porque practicaba futsal en el Club General San Martín - Pacífico, que tomó la misma medida suspendiendo toda actividad desde ese mismo sábado.

El mismo incentivo de homenajearlo es el que tomó la familia del adolescente y otros allegados, quienes acudieron al lugar para conformar un santuario , con el propósito de recordarlo y concientizar sobre la problemática de los accidentes de tránsito. Un decisión similar al mensaje que busca brindar la organización Estrellas Amarillas Mendoza.

Santuario calle Boulogne Sur Mer y Clark Accidente Marcos Garcia / MDZ

En el lugar hay un cordón pintado de amarillo en el que se puede leer frases alusivas como su nombre: "Fausto Morcos García", junto con otras significativas. Una reza: "Juraría que disfrute cada seguindito que hubo a la par de tu presencia. Esa esencia rota, pero fiel que dejó tu ausencia". Otra dice: "te veo, te sueño, te extraño".

El lugar está decorado con cartas de truco y velas, muchas de las cuales tienen indicios de haber sido encendidas. También hay flores como ofrendas y fotos.

Sobre la calle, aparentemente en el lugar donde el adolescente perdió la vida, se puede ver la estremecedora imagen de un sol pintado también con aerosol amarillo.