El conmovedor santuario que le hicieron al adolescente fallecido en el accidente del parque
Fausto Morcos García falleció tras ser atropellado por una mujer que pasó en rojo. Para recordarlo y visibilizar la problemática pintaron y montaron un santuario en el lugar del hecho.
En Mendoza aún se transita el dolor de las pérdidas por accidentes de tránsito, más aún en un fin de semana trágico que se cobró varias vidas y con el recuerdo reciente del fallecimiento de Fausto Morcos García, el adolescente de 13 años que fue atropellado durante el fin de semana anterior en la Quinta Sección. Un hecho que causó conmoción en la ciudadanía y que hoy busca ser recordado con un santuario para generar conciencia.
El adolescente de 13 años circulaba junto a otro menor en la intersección de Boulogne Sur Mer y Clark cuando María Amelia Albina Molina, de 82 años, atravesó el semáforo en rojo y los embistió. Fausto murió en el lugar y el otro chico fue trasladado en grave estado al Hospital Notti. Afortunadamente despertó y su estadio evolucionó favorablemente, saliendo de terapia intensiva.
La mujer fue imputada días después por homicidio culposo agravado en concurso real con lesiones culposas agravadas.
El homenaje a Fausto Morcos García
El santuario y otros homenajes
El chico de 13 años era estudiante del Colegio Universitario Central (CUC), institución que decretó tres días de duelo después del episodio -el lunes pasado no hubo actividades- en su homenaje. También era deportista porque practicaba futsal en el Club General San Martín - Pacífico, que tomó la misma medida suspendiendo toda actividad desde ese mismo sábado.
El mismo incentivo de homenajearlo es el que tomó la familia del adolescente y otros allegados, quienes acudieron al lugar para conformar un santuario, con el propósito de recordarlo y concientizar sobre la problemática de los accidentes de tránsito. Un decisión similar al mensaje que busca brindar la organización Estrellas Amarillas Mendoza.
En el lugar hay un cordón pintado de amarillo en el que se puede leer frases alusivas como su nombre: "Fausto Morcos García", junto con otras significativas. Una reza: "Juraría que disfrute cada seguindito que hubo a la par de tu presencia. Esa esencia rota, pero fiel que dejó tu ausencia". Otra dice: "te veo, te sueño, te extraño".
El lugar está decorado con cartas de truco y velas, muchas de las cuales tienen indicios de haber sido encendidas. También hay flores como ofrendas y fotos.
Sobre la calle, aparentemente en el lugar donde el adolescente perdió la vida, se puede ver la estremecedora imagen de un sol pintado también con aerosol amarillo.