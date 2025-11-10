Imputaron a Leandro, hermano de Emanuel Ginóbili por el derrumbe en Bahía Blanca que dejó 13 muertos

La Justicia acusó al hermano de Emanuel Ginóbili por estrago culposo agravado tras el colapso del Club Bahiense del Norte durante el temporal de 2023.

El fiscal Cristian Aguilar imputó a Leandro, hermano de Emanuel Ginóbili, presidente del Club Bahiense del Norte, por su presunta responsabilidad en el derrumbe que provocó 13 muertes y decenas de heridos durante un temporal en Bahía Blanca. El hecho ocurrió el 16 de diciembre de 2023, cuando un violento viento destruyó parte del edificio del club.

El colapso se produjo mientras se desarrollaba una exhibición de patín artístico en el gimnasio principal del club, ubicado en el corazón de Bahía Blanca. Las ráfagas de viento, que alcanzaron los 140 kilómetros por hora, arrancaron techos y estructuras, dejando una escena de caos y dolor que marcó a toda la comunidad.

Aquel temporal fue uno de los más devastadores registrados en la ciudad. En pocas horas, se derribaron más de 14.000 árboles, se destruyeron 150 escuelas y cerca de 10.000 viviendas resultaron afectadas. Más de 350 personas debieron ser evacuadas.

Avance judicial y acusaciones En el marco de la causa, el fiscal Aguilar imputó a Leandro Ginóbili por los delitos de estrago culposo agravado por la muerte y la puesta en peligro de muerte, en concurso con lesiones leves y graves culposas. Según el expediente, el dirigente fue citado a declarar el próximo 10 de diciembre, junto con otros imputados.

El funcionario judicial sostuvo que Ginóbili, como presidente del club, “omitió disponer la suspensión del evento de patín pese a las alertas meteorológicas de nivel naranja emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional y por el municipio”. La investigación también señala que la institución no contaba con habilitación municipal vigente al momento del desastre.