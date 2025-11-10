Video: un impresionante tornado sorprendió en el yacimiento Corcovo
Esta tarde un tornado llamó la atención de los trabajadores del yacimiento Corcovo ubicado en el límite entre Mendoza, La Pampa y Neuquén.
Los fenómenos climáticos nunca dejan de sorprender por la espectacularidad de su fuerza y el probable daño que pueden causar. En las últimas horas un hombre filmó un impresionante tornado en el yacimiento Corcovo y generó miles de reacciones en las redes sociales.
Un tornado en el yacimiento Corcovo
En las imágenes se ve como el embudo del tornado toca tierra y avanza sobre campo inculto en la zona del yacimiento Corcovo.
Por lo que se puede ver en el video, el embudo tiene un diámetro importante y se escucha la destrucción que va generando a su paso. Además, el hombre filmó las nubes y se ve una espesa tormenta.
Miles de comentarios
“Esto es un torneo clase F3. No eran frecuentes en esta zona como en EEUU, el corredor de los tornados. Pero el cambio climático hace que estos fenómenos aparezcan de forma repentina, son muy peligrosos en zonas rurales o ciudades, sobre todo acá que no estamos preparando para este tipo de fenómenos”, escribió un usuario de las redes sociales.
“Argentina es el segundo país del mundo donde se producen más tornados después de EEUU, de septiembre hasta abril es la temporada, el único F5 en el hemisferio sur se produjo en San Justo, provincia de Santa Fe en 1973 con vientos superiores a los 500 km por hora, dejando 63 personas fallecidas y un par de centenares de heridos. Por favor dejen de decir que es anormal”, aclaró otro internauta.