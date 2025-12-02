De Ciudad Evita a Hong Kong: la historia de los emprendedores que llevaron el estilo gauchesco al mundo

Ramiro Giri y Lautaro Rodríguez son dos emprendedores , fundadores de Frères, representaron a la Argentina en la gala “Threads of Unity” de la Universidad Politécnica de Hong Kong . Su propuesta unió tradición gaucha y códigos locales en un marco internacional con diseñadores de más de treinta países.

El desembarco de los emprendedores de Ciudad Evita en una de las pasarelas más experimentales de Asia marcó un nuevo capítulo para la visibilidad del diseño nacional. Los creadores de Frères fueron los únicos representantes del continente en el evento “Threads of Unity: Belt and Road Fashion Gala”, donde presentaron looks que reinterpretan la vestimenta tradicional argentina frente a una audiencia global.

La trayectoria de Giri y Rodríguez comenzó cuando tenían 16 y 17 años. Con apenas US$ 30 y un espíritu autodidacta, personalizaban jeans siguiendo tutoriales online y los vendían por internet. La demanda inicial les mostró el potencial del proyecto, que pronto evolucionó hacia la producción propia ante la falta de stock de su proveedor. Ese salto, impulsado por prueba y error, consolidó un camino que en menos de una década resultó en una marca reconocida, con dos locales físicos y fuerte presencia digital.

El dúo mantuvo como norte construir un espacio donde los jóvenes pudieran encontrar variedad, identidad estética y comunidad. Con esa base, la firma llegó a convocatorias masivas en redes y eventos presenciales, convirtiéndose en referente del segmento masculino urbano.

El 28 de noviembre, los emprendedores presentaron dos conjuntos desarrollados junto a la diseñadora de 22 años Delfina Vázquez. El primero rindió homenaje a la bombacha de campo, rediseñada con un moldeado contemporáneo que mejora su funcionalidad sin perder su esencia. Como guiño identitario, un mate integrado al estilismo acompañó la salida en pasarela, reforzando el vínculo con la tradición local.

El segundo look propuso un diálogo cultural entre Argentina y Hong Kong, fusionando siluetas gauchas con detalles del qipao y el hanfu. El lema del desfile, “Traditional Craft × Local Codes”, impulsó esa exploración estética que buscó tender puentes entre la tradición china y las expresiones locales de los países invitados.

Una apuesta colectiva

En línea con el significado de su nombre —“hermanos” en francés—, los creadores remarcan que la industria debe fortalecerse mediante la colaboración. Para ellos, la unidad es clave para impulsar al diseño argentino hacia nuevas audiencias. Ejemplos recientes de éxitos nacionales en el deporte y la música sirven como inspiración para pensar una estrategia conjunta que potencie al sector.

A pesar del reconocimiento internacional, advierten que puertas adentro persisten dificultades. En un contexto de consumo retraído, la moda local enfrenta el reto de demostrar su valor diferencial mientras compite con productos importados. Sin embargo, la experiencia en Hong Kong reafirmó que la creatividad argentina puede destacarse incluso en escenarios de alta competitividad.