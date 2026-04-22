Cuáles son las formas de ahorrar que utilizan los argentinos a la hora de viajar

En marzo, según datos oficiales de la ANAC, 1.655.745 pasajeros viajaron al exterior, un récord histórico para ese mes y un salto interanual del 17%, consolidando el mejor marzo de la aviación argentina.

La aviación comercial argentina cerró el mes con un desempeño que reescribe los registros históricos y confirma que el mercado aéreo atraviesa una fase de expansión sostenida.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el sistema aeroportuario movilizó 4,6 millones de pasajeros en total, pero fue el tráfico internacional el que se convirtió en el verdadero motor del crecimiento. En un solo mes, 1.655.745 personas volaron hacia o desde el exterior, superando ampliamente el récord previo y marcando un nuevo techo para la demanda internacional.

El salto no solo se explica por la recuperación pospandemia ni por la estacionalidad: detrás de estas cifras aparece un cambio estructural en la forma en que los argentinos viajan.

La ANAC registró también un aumento significativo en la cantidad de operaciones internacionales, que alcanzaron 10.772 vuelos, un 15% más que en marzo del año pasado. Este incremento simultáneo en pasajeros y vuelos confirma que la oferta acompañó —y en algunos casos anticipó— la expansión de la demanda.

En este contexto de crecimiento, hay formas de buscar las mejores alternativas para ahorrar.

El argentino se caracteriza por su ingenio, creatividad y por sus inacabables ganas de viajar. El concepto de que “siempre hay un argentino”, incluso en los lugares más remotos del mundo, muchas veces se confirma en la práctica. Ya sea durante sus vacaciones, para acompañar a sus equipos y deportistas favoritos, asistir a recitales o participar de distintos acontecimientos que se suceden alrededor del planeta, su presencia suele hacerse notar.

Muchas veces sin contar con el dinero suficiente, con escalas inverosímiles o atravesando las situaciones más diversas, los argentinos encuentran la manera de llegar. Porque más allá de las dificultades, la pasión por viajar y por disfrutar siempre termina imponiéndose.

Según un informe de Booking, casi la mitad (46%) va a utilizar algún tipo de descuento para viajar durante este año. Un 36% se focaliza en el ahorro en el transporte y un 30% apunta a viajar en temporada baja.

“El presupuesto puede ser un desafío, pero rara vez es un límite definitivo para los argentinos, que suelen apelar al ingenio y la planificación para poder concretar sus viajes”, consideró Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina. “Fechas flexibles, más escalas de vuelos, horarios de madrugada, descuentos y promociones son algunas de las claves que forman parte de la guía del viajero argentino, especialmente cuando se trata de cumplir un sueño que puede estar al otro lado del mundo o simplemente a unas pocas horas de casa”, agregó Jimena.

Aquí algunos de los datos de cómo los argentinos ahorran cuando viajan:

44% viaja a lugares muy cercanos a su hogar.

36% ahorra en transporte.

30% prefiere viajar en temporada baja.

38% utiliza programas de millas o descuentos como por ejemplo Genius de Booking.com

30% planifica con mucha antelación para encontrar los mejores precios.

19% realiza interminables y abundantes desayunos en el hospedaje para saltearse el almuerzo, por ejemplo.

“En un contexto donde optimizar el presupuesto es clave, los argentinos siguen demostrando que el deseo de viajar siempre encuentra un camino”, finalizó Jimena