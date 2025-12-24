Cómo serán los controles en Navidad en Mendoza: alcoholemia, fiestas y pirotecnia

Para Navidad y Año nuevo se realizarán distintos controles . Estos comenzarán con un operativo especial que incluye controles viales y de alcoholemia , fiscalización de fiestas , cobertura sanitaria reforzada, controles náuticos, prevención de incendios y un esquema especial de transporte público. Los detalles.

Si bien todos se esfuerzan por conocer dónde estarán ubicados los controles viales en las fiestas, los mismos estarán emplazados en las principales rutas y calles de la provincia pero no se difundirán las direcciones para no alertar a posibles infractores.

“Desde el Gobierno provincial ponemos el foco en la prevención, para que estas fiestas sean tranquilas y pacíficas para todos los mendocinos. Estamos trabajando de manera mancomunada entre distintos ministerios, con especial atención en los lugares turísticos, donde hay mayor movimiento de personas”, señalaron las autoridades.

Si bien los operativos comenzaron durante el último fin de semana , el refuerzo principal se desplegará a partir de mañana y se sostendrá hasta la noche del jueves 25 de diciembre, con presencia continua en rutas, accesos y zonas de alta concurrencia. Los controles se realizarán en conjunto con los municipios que cuentan con áreas de Tránsito y trabajan de forma coordinada con la Provincia.

“El 25 vamos a estar todo el día controlando, pero ya desde mañana a la noche vamos a tener presencia fuerte en los controles de alcoholemia en toda la provincia”, agregaron.

alcoholemia OPERATIVO CONTROL POLICÍA DE MENDOZA (12).jpg Operativos de alcoholemia y controles viales en Navidad. Prensa Gobierno de Mendoza

Amat destacó además el desarrollo de campañas preventivas vinculadas a la seguridad vial. “Estamos llevando adelante campañas de prevención como la del Conductor Designado, que venimos implementando desde el año pasado y que ha tenido muy buenos resultados. En estos operativos también vamos a estar repartiendo folletos”, indicó.

En cuanto a los resultados recientes, el funcionario subrayó una baja sostenida en los índices de alcoholemia positiva. “En el último mes realizamos más de 5.500 controles de alcoholemia, con aproximadamente 200 casos positivos. Estamos en 3,6 por ciento de positividad, cuando en años anteriores superábamos el 8 por ciento”, detalló.

Fiestas habilitadas, controles y denuncias

Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad y Justicia lleva habilitadas 14 fiestas en la provincia: 5 en el Gran Mendoza, 3 en la zona Este, 3 en el Valle de Uco y 3 en el Sur. “Vamos a esperar hasta mañana al mediodía. Si se presenta la documentación de algún otro evento para habilitarlo, lo vamos a estar comunicando a través de la página de la cartera o del Gobierno”, explicó Amat.

Para denunciar fiestas clandestinas, el funcionario recordó que las comunicaciones deben realizarse a través del 911 o del 0800 222 0900.

Pirotecnia y seguridad privada

Respecto del uso y comercialización de pirotecnia, Amat aclaró que los controles corresponden a los municipios, en función de sus ordenanzas. El Ministerio de Seguridad y Justicia interviene únicamente en tareas de acopio y destrucción del material secuestrado.

En tanto, Alejandro Antón, director de Seguridad Privada, explicó que la Ley 9578, que regula la actividad de la seguridad privada, establece la obligatoriedad de registrar todas las fiestas que contraten este tipo de servicio. “Controlamos que esté registrado ese objetivo, que coincida con el registro que se hizo, la cantidad de vigiladores, si los vigiladores tienen la credencial, el libro de novedades y todo lo que solicita la ley”, precisó.

Además, señaló que las inspecciones se realizan de manera coordinada con el área de Diversión Nocturna, a través de equipos conjuntos que verifican el cumplimiento de lo autorizado. “Si aparece alguna fiesta clandestina, hacemos el acta correspondiente, con la multa correspondiente”, concluyó.