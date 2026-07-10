Chile: echaron a un carabinero que se comió un bolsa de frituras del auto que protagonizó la encerrona en la que murió un niño

Las cámaras de seguridad registraron el accionar del carabinero. En la encerrona murió un nene de 12 años que fue arrastrado por los delincuentes.

El accionar del carabinero de Chile quedó registrado en las cámaras de seguridad.

En el marco de uno de los casos más conmovedores de Chile en las últimas semanas, un episodio insólito sacudió a la institución policial. Un carabinero fue dado de baja luego de que las cámaras de seguridad lo captaran tomando una bolsa de frituras del interior de un auto que se encontraba bajo custodia.

Se trata del auto que protagonizó la encerrona del 24 de junio en San Bernardo en la que murió un niño de 12 años. El nene quedó enredado en el cinturón de seguridad y los delincuentes los arrastraron por las calles durante la fuga.

La tragedia del niño chileno generó tal indignación que hasta el presidente chileno, José Antonio Kast se expresó. Gentileza ¿Qué hizo el carabinero? Según explicó la propia institución a los medios locales, después del episodio trágico el vehículo fue sometido a los peritajes correspondientes y luego quedó a la espera de que los familiares del niño lo retiraran.

En ese intervalo mientras el auto estaba bajo custodia policial, las cámaras de seguridad captaron a un carabinero que se acerca hasta el baúl del rodado, toma una bolsa de Chis Pop -frituras similares a los chizitos argentinos que son muy populares en Chile- y los come sin ningún pudor.

El hecho quedó al descubierto cuando llegaron los familiares del niño a retirar el auto y se hizo la revisión e inventario de los objetos que había en el interior. En ese momento, se notó la falta de la bolsa de snacks y luego las grabaciones de las cámaras de seguridad confirmaron el accionar del efectivo.