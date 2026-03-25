Camioneros, en pie de lucha: demoras en la intersección de las rutas 7 y 40

Los transportistas reclaman por el incremento en el precio de los combustibles, situación que no se traslada a las tarifas de los servicios que prestan. La medida de fuerza se lleva a cabo frente a la estación de servicio YPF de la Red Mercosur, donde se registran demoras en el tránsito.

Siguen las protestas de camioneros por el aumento de combustibles. Luego de que el martes decenas de camiones se apostaran en la intersección de las rutas 40 y 7 -donde se encuentra la estación de servicio YPF de la Red Mercosur-, este miércoles la medida continúa y amenaza con escalar a un paro total.

El reclamo de los transportistas tiene como foco el incremento sostenido en el precio de los combustibles -en especial el gasoil-, lo que no se traduce en la tarifa de los servicios que ellos prestan. "Para ir y volver a Chile tenemos que cargar $1 millón de gasoil, mientras que lo que nos pagan es siempre lo mismo, y además cargamos con mercadería de mucho valor. Ya no es rentable", expresaron los camioneros a MDZ.

Según los choferes, hace sólo unos meses el gasoil estaba a $1.600, mientras que actualmente su precio supera los $2.000. "Todo esa diferencia de precios la cargamos nosotros", destacaron. Esta situación golpea de lleno en sus economías, por lo que el sector está en pie de guerra. Y no sólo en Mendoza, sino que esto también se replica en distintos puntos del país.

Para poner en contexto, cabe resaltar que -por ejemplo- a mediados de diciembre, el litro de gasoil (Diesel 500), se conseguía en las estaciones de servicio YPF a $1.834, mientras que este martes el precio se incrementó considerablemente, y su tarifa tarifa alcanzó los $2.075 por litro. Esto supone, en solamente 3 meses, una suba del 13,1%.