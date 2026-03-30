Bloque atmosférico y calor: así afectará a Mendoza el fenómeno que golpea a gran parte del país

El bloqueo atmosférico que marcará el cierre de marzo y el comienzo de abril no solo dejará temperaturas muy altas en varias provincias del centro y norte del país, sino que además volverá a instalar un ambiente más parecido al verano que al otoño. Según el informe difundido por el Servicio Meteorológico Nacional , entre el 29 de marzo y el 1 de abril una amplia franja de la Argentina quedará bajo la influencia de aire cálido persistente, con máximas elevadas, mínimas altas y sensación térmica incómoda.

El organismo nacional señaló que las zonas más comprometidas serán Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y el noroeste de Buenos Aires. En esos sectores se esperan máximas de entre 32 y 38°, mientras que en algunas áreas del norte los valores incluso podrían quedar cerca de los 40°. A eso se sumará la humedad, un factor que volverá todavía más pesado el ambiente durante varios días seguidos.

En Mendoza , si bien la provincia no aparece dentro del grupo de zonas más afectadas por este evento, el calor también se hará sentir. Así lo muestra el mapa de anomalía de temperatura media publicado por el Servicio Meteorológico Nacional para la semana del 29 de marzo al 4 de abril, donde gran parte del territorio mendocino aparece con valores por encima de lo normal. Es decir, no quedará al margen de este escenario y también atravesará días más cálidos de lo habitual para el inicio de abril .

En Mendoza, el calor también se va a sentir, aunque la provincia no figure entre las zonas más comprometidas por el informe nacional. En el Gran Mendoza, por ejemplo, la semana comenzará con una máxima de 33° el lunes, bajará a 31° el martes, seguirá en 28° el miércoles y cerrará con 26° tanto el jueves como el viernes.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, Mendoza quedará al margen de las áreas más afectadas, pero igual registrará temperaturas superiores a las habituales para el inicio de abril.

En el Valle de Uco el descenso también se va a notar con claridad. Allí se espera una máxima de 31° para el lunes, de 29° para el martes y de 27° tanto el miércoles como el jueves. Ya hacia el viernes, la temperatura bajará hasta los 24°, con un cierre de semana bastante más templado.

La zona Este será una de las más calurosas de la provincia en el arranque. Según este pronóstico, el lunes y el martes tendrá máximas de 34°, luego descenderá a 30° el miércoles, a 28° el jueves y a 27° el viernes.

En el sur mendocino, en tanto, el lunes y el martes se presentarán con 32° de máxima. Después, la temperatura caerá a 28° el miércoles, bajará todavía más hasta los 25° el jueves y volverá a subir levemente el viernes, cuando se espera una máxima de 27°.

Lavalle también quedará entre los sectores más calurosos al inicio de la semana. Allí se prevén 34° de máxima tanto el lunes como el martes, luego 29° el miércoles, 28° el jueves y 27° el viernes.

En cuanto a lluvias, se esperan para el martes en la noche en zonas aisladas del Valle de Uco y parte del este de Mendoza.

Qué es un bloqueo atmosférico y por qué genera este fenómeno

El evento se explica por la presencia de un bloqueo atmosférico, una situación en la que la dinámica habitual de la atmósfera se ralentiza o se detiene. En estos casos, se instala una zona de alta presión que actúa como una barrera, impidiendo el avance de frentes fríos o sistemas de tormentas.

Como consecuencia, el mismo tipo de clima permanece durante varios días, generando condiciones estables y sostenidas, como en este caso, temperaturas elevadas sin cambios significativos.