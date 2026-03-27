Asaltaron al cantante "Ponte Perro": tiroteo, un ladrón muerto y dos detenidos

El cantante de cumbia y RKT Mario Emanuel De Los Santos, conocido como “Ponte Perro”, fue víctima de un violento asalto en su vivienda del partido bonaerense de Ituzaingó que derivó en una persecución, un tiroteo y la muerte de uno de los delincuentes.

El hecho ocurrió este viernes, cuando tres hombres ingresaron a la casa del artista, lo golpearon junto a su pareja y los maniataron para robarles sus pertenencias.

La secuencia fue advertida por un vecino que detectó movimientos sospechosos y dio aviso al 911, lo que permitió una rápida intervención de la Policía bonaerense. Al llegar los efectivos, los asaltantes escaparon a bordo de un Renault Kardian gris que tenía pedido de secuestro por robo en la Ciudad de Buenos Aires, lo que dio inicio a una persecución que se extendió por varias cuadras.

El seguimiento terminó en la intersección de Ecuador y Alberti, donde los delincuentes chocaron contra otro vehículo y comenzaron a disparar contra los uniformados. En medio del enfrentamiento armado, uno de los ladrones fue abatido por un oficial. Sus dos cómplices intentaron continuar la fuga a pie y, en ese contexto, uno de ellos tomó como rehén a una mujer de 50 años dentro de una vivienda cercana.

La situación de extrema tensión se resolvió minutos después gracias al accionar de efectivos del Comando de Patrullas y de la U.P.P.L. de Ituzaingó, quienes lograron que el agresor depusiera su actitud y liberara a la víctima. El segundo sospechoso fue detenido a pocas cuadras del lugar, lo que permitió desarticular por completo a la banda.

Tanto “Ponte Perro” como su pareja resultaron ilesos, aunque con signos de haber sido reducidos durante el robo. En el lugar, la Policía secuestró armas de fuego, cargadores y municiones. Entre ellas, una pistola equipada con un dispositivo tipo “kit Roni”, que permite convertir el arma en una especie de subfusil táctico.

Delincuentes con antecedentes

Las autoridades confirmaron que los detenidos cuentan con antecedentes penales. Uno de ellos, de 24 años, había sido procesado por robo agravado y resistencia a la autoridad, y había recuperado la libertad en 2025. El otro, de 35 años, estaba prófugo en una causa por homicidio agravado, además de registrar antecedentes por robo con arma de fuego.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía descentralizada de Ituzaingó, que caratuló la causa como robo agravado en poblado y en banda, privación ilegal de la libertad, portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento. Mientras tanto, los peritos continúan trabajando en la escena para recolectar pruebas que permitan reconstruir en detalle la secuencia delictiva.