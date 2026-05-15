Aysam negó contaminación en el agua de Los Corralitos y defendió los controles oficiales

La causa por los desbordes cloacales en Los Corralitos suma un capítulo más. Luego de que un grupo de vecinos presentara este jueves ante la Justicia un estudio bacteriológico que expone que el agua de la zona "no es apta para consumo humano", Aysam respondió y negó las acusaciones.

Concretamente, el titular de Aguas Mendocinas, Humberto Mingorance , aseguró que no existe contaminación en el agua de consumo humano.

En diálogo con el programa "MDZ Club" de MDZ Radio, el funcionario afirmó que se hacen estudios permanentes en la zona, y reafirmó que los mismos arrojan que no existen contaminación en el agua de Los Corralitos.

Humberto Mingorance asegura que no existe contaminación en el agua potable de Los Corralitos.

"Desde Aysam no somos los prestadores del servicio de agua potable, en esa zona hay operadores comunitarios. Sin embargo, nos han llegado informes de la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (Dircas), que es el organismo de control y donde se hacen estudios permanentes de todos los suministros de agua de las cooperativas que operan ahí, que aseguran que no hay contaminación en el agua de consumo humano", detalló.

Además, Mingorance aseveró que los controles se hacen desde que comenzaron a producirse los conflictos más graves y reafirmó que, desde ese entonces, los estudios exponen que no hay contaminación.

En paralelo, planteó que se está haciendo un seguimiento epidemiológico en centros de salud y hospitales de la zona para ver si hay un pico de enfermedades gastrointestinales, pero "en principio tampoco hay aumento de las enfermedades de este origen".

El informe que detectó contaminación en Los Corralitos

Este jueves, un grupo de vecinos de Los Corralitos acudió al Polo Judicial Penal para presentar ante la Justicia un estudio bacteriológico realizado en distintos puntos de la zona y cuyos resultados son contundentes: la mayoría de las muestras determinaron que el agua "no es apta para el consumo humano".

Por pedido de los vecinos, el laboratorio de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) llevó adelante el examen, cuyas muestras se tomaron durante los primeros días de mayo. En la mayoría de los casos, se detectó contaminación.

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Uno de los casos más delicados fue el de una muestra tomada en una perforación de aproximadamente 30 metros destinada al consumo doméstico, donde se detectó Escherichia coli, una bacteria presente en agua o alimentos contaminados con materia fecal y que puede provocar diarrea severa, gastroenteritis e incluso afecciones que derivan en síndrome urémico hemolítico.

Otra muestra tomada en un grifo de un domicilio de la zona también fue declarada "no apta para consumo" luego de detectar la presencia una bacteria que puede generar infecciones, especialmente en personas inmunodeprimidas.

Consultado por los resultados de este informe, Mingorance respondió: "Hasta el momento nosotros no tenemos información oficial respecto a estos estudios. Pueden ser que estén bien o no. Hay que ver cómo se han extraído las muestras. A mí ni el Dircas, ni los vecinos con los que estuve reunido, me dejaron los estudios".

Además, garantizó el agua de efluentes cloacales que está contaminada se dirige hacia áreas de cultivo restringido, que no afectan a la población. "No hay contaminación en los cultivos", expresó.

La causa contra Aysam

La crisis ambiental generada por los desbordes cloacales en Los Corralitos, podría derivar por primera vez en la imputación formal contra funcionarios por contaminación.

Tal como adelantó MDZ, el fiscal de instrucción Gabriel Blanco impulsó el avance de imputaciones y posteriormente el fiscal jefe Sebastián Capizzi consideró que "resulta viable la propuesta de imputación formal" al entender que existen “elementos de convicción bastantes para fundar una imputación penal".

El pedido de imputación no solo alcanza a Mingorance, sino también a Juan Pablo Eraso, vicepresidente de Aysam; los directores Carlos Reta y Daniel Canone; y Darío Hernández, gerente general.

Humberto Mingorance, Alfredo Cornejo Hebe Casado San Rafael Humberto Mingorance y otros funcionarios de Aysam enfrentan un pedido de imputación. Gobierno de Mendoza

"Cuando nos llaman para que tomemos conocimiento, presentamos espontáneamente todos los trabajos que venimos haciendo. Un trabajo articulado con el Ministerio de Energía y Ambiente, Irrigación y la Municipalidad de Guaymallén", respondió el titular de Aysam.

Ahora, la decisión final queda en manos de Gustavo Pirrello, quien deberá determinar si convalida el avance formal de las imputaciones de una causa que tuvo inició una denuncia del Departamento General de Irrigación tras negarle la extensión del permiso de vuelco sobre el Canal Pescara e intimara luego por contaminar el canal de riego de Severo del Castillo.

Los trabajos en la zona

Si bien Mingorance planteó que trabajan "permanentemente" para solucionar los problemas que originan los desbordes cloacales en Los Corralitos, los reclamos de los vecinos datan de varios años.

Ahora, Aysam promete que en las próximas semanas la situación estará al menos controlada, aunque reconoce que la obra final puede durar entre 2 y 3 años.

"La falta de inversion durante los últimos 10, 20, 30 años ha hecho que estos colectores colapsaran. En algún momento extrajimos con una empresa brasilera y logramos controlar los desbordes por 4 o 5 meses. Pero las tormentas de verano y los pluviales conectados clandestinamente a la red cloacal, hicieron que el volumen aumente y arrastre lo que hay en el colector", explicó el funcionario, quien confirmó que la empresa brasileña se presentará nuevamente en la zona la semana entrante.

A la espera de estos trabajos, se implementó un sistema de bypass para "sortear ese sector que es el más complicado".

Pero la situación no estaría resuelta hasta unos años. "Estamos realizando obras hacia la zona norte de Colonia Segovia, renovando los colectores cloacales. Estamos en un 70% de obra, pero son lentas. Estará lista entre 1 año y medio y 2 años. En paralelo, hay dos o tres obras más que tenemos en proyecto, que son a largo plazo y esa zona ya no tendría más desborde", puntualizó.

De acuerdo a lo expuesto, las tareas se iniciaron hace "3 o 4 años", con una inversión de 15 millones de dólares.