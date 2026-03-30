Autorizaron el regreso de Agostina Páez a la Argentina tras casi tres meses en Brasil: "Estamos conformes"

La Justicia brasileña autorizó el regreso de Agostina Páez a la Argentina tras casi tres meses en Río de Janeiro, luego de haber sido acusada de racismo.

La defensa de Agostina Paéz expresó su alegría por la decisión y dio detalles del acuerdo.

Tras la polémica situación que le tocó atravesar a Agostina Páez, que había sumado un nuevo capítulo de incertidumbre, la Justicia autorizó que la joven pueda regresar a Argentina tras estar casi tres meses en Brasil, precisamente en Río de Janeiro.

Hace algunos días, a la abogada le había tocado sufrir un nuevo revés, que le impedía recuperar su libertad luego de que se conociera el monto que debía pagar a los damnificados y poder volver al país, lo que llevó a que su defensa, la cual cambió en medio del proceso, presentara un habeas corpus con el objetivo de acelerar su liberación.

Las declaraciones de la defensa de Agostina Páez La Justicia de Río de Janeiro dio lugar a la medida de la defensa de la joven argentina, donde, en declaración para MDZ, Carla Junqueira, confirmó: "Logramos el habeas corpus y reducir la caución de 150 a 20 mil dólares". Una suma que es equivalente a 60 salarios mínimos en el país.

Además, subrayó: "Esta semana terminaremos de realizar los trámites para los pagos y sacarle la tobillera". Y agregó: "Estamos conformes".