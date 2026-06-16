Así se vive la previa del partido de la Selección argentina en Mendoza

En la Arístides se instalaron 18 pantallas gigantes para que todos puedan disfrutar del primer partido de la Selección Argentina en el Mundial.

El jueves pasado comenzó el Mundial 2026 pero recién hoy es el debut de la Selección Argentina. La pasión por la Scaloneta se vive en todo el país y Mendoza no se quedó afuera con una propuesta con pantallas gigantes y juegos en los principales polos gastronómicos de la Ciudad de Mendoza.

Pasión mundialista en Mendoza En el marco del programa del Emetur "Mansa Pasión", la calle Arístides es uno de los epicentros de la previa del primer partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Cientos de amigos y familias se reunieron desde temprano para ocupar una mesa y tener la mejor ubicación para disfrutar del encuentro de la Scaloneta con Argelia en Kansas, Estados Unidos.

Risas, cábalas, camisetas y mucho cotillón celeste y blanco coparon las veredes desde la tarde para hacerle frente al frío del otoño mendocino. Cervezas, papas y pizzas son las opciones gastronómicas más elegidas por los comensales que prefirieran vivir el partido en la fan fest de la Ciudad de Mendoza.

Previa Argentina Gastronomía, pantallas y la Selección Argentina La propuesta Mansa Pasión busca reforzar el consumo con la excusa de los partidos de la Selección Argentina a través del convenio con departamentos y emprededores gastronómicos. En la Ciudad de Mendoza, habrá fan fest en las calles Arístides, Juan B. Justo y Sarmiento hoy, el lunes 22 en el partido con Austria y el sábado 27 en el desafìo de la Scaloneta con Jordania.

Durante las tres jornadas habrá menús con precios promocionales, vouchers de descuento, sorteos, degustaciones y beneficios especiales en los comercios adheridos.