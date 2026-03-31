Agostina Páez pagó la fianza de 18.500 dólares y volverá a la Argentina

Agostina Páez , la abogada de 29 años oriunda de Santiago del Estero , completó el pago de la caución ante la Justicia de Río de Janeiro y dio por finalizada su retención en el país vecino. La joven abonó la suma de 97.260 reales, equivalente a aproximadamente 26 millones de pesos argentinos, para lograr su liberación.

El juez Luciano Silva Barreto, de la rama judicial brasileña, dispuso la desactivación del dispositivo de monitoreo electrónico que llevaba la abogada argentina. El magistrado argumentó que la retención de Páez constituía una restricción indebida de su libertad, motivo por el cual revocó la decisión inicial de mantenerla bajo vigilancia electrónica constante.

Páez se encuentra en proceso de firmar la documentación legal necesaria para formalizar su regreso a territorio argentino, el cual se concretará en las próximas horas .

La decisión de liberación llega después de que esperara más de una semana el fallo definitivo del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro. Anteriormente, la Justicia brasileña la había condenado a una pena de dos años de prisión en suspenso por los hechos que generaron su detención inicial.

En una conversación telefónica sostenida con la Agencia Noticias Argentinas el lunes pasado, Páez expresó los sentimientos que la embargaban durante su retención en territorio brasileño. La letrada manifestó experimentar "mucha ansiedad" y describió su estado emocional como "desbordada, ansiosa y saturada" debido a la compleja situación judicial que enfrentaba.

La injuria racial constituye un delito que fue tipificado en la legislación brasileña hace tres años, estableciéndose una pena máxima de quince años de encarcelamiento. Desde su entrada en vigencia, se han reportado casos limitados de personas condenadas por este ilícito, situándose el caso de Páez entre los pocos precedentes documentados.

Las claves del caso de la abogada argentina detenida en Brasil

¿Qué sucedió en el bar para que surgiera el conflicto?

Según relato de Páez, el altercado se originó en una discusión sobre una cuenta mal cobrada mientras vacacionaba con amigas. Tras cruzarse verbalmente con los mozos del bar, se retiró del lugar a los gritos, momento en el que fue grabada realizando gestos discriminatorios.

¿Cuál fue la condena original que recibió Páez?

La Justicia brasileña condenó a Páez a una pena de dos años de prisión en suspenso, lo que significa que la condena fue suspendida sujeta a cumplimiento de ciertas condiciones.

¿Cuánto tiempo fue retenida Páez en Brasil?

Páez fue retenida en Brasil durante más de una semana, tiempo durante el cual esperó el fallo definitivo del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro antes de poder pagar la caución.

¿Qué es la injuria racial y cuál es la pena máxima en Brasil?

La injuria racial es un delito tipificado en Brasil hace tres años. Consiste en realizar actos discriminatorios basados en características raciales. La pena máxima establecida es de quince años de prisión.