Una turista fue con cien dólares a Avellaneda y mostró cuánta ropa compró

"No sé si saben, pero estoy en Buenos Aires y les quiero mostrar todo lo que compré hoy día en Avellaneda. Yo sé que cien dólares es harta plata, pero por la cantidad de cosas que me compré jamás me podría haber comprado lo mismo en Chile", contó en su cuenta de Tiktok la influencer chilena Angie Chiappini y demostró cuánto hizo rendir su dinero de shopping por el barrio porteño de Flores.

La joven compró ropa para ella, para su mamá y sus sobrinas. Específicamente un par de zapatos, dos remeras para las niñas, una blusa para su mamá, una funda de celular, un blazer de lino, un pantalón sastrero, tres remeras, una cartera y una camisa. En total 12 prendas, algo imposible en su país, de acuerdo a su propio testimonio.

"Casi nada de lo que les voy a mostrar lo compré en la Avenida Avellaneda. Lo compré en una calle paralela con tiendas mucho más bonitas. Miren estas botas porque son una de mis compras favoritas. Tuve que contar hasta el último billete que me quedaba para llevármelas, pero las encontré súper originales así que decidí llevármelas", agregó.

Angie, además, compartió algunos consejos para su audiencia: "Ojo, porque en los días de semana los locales les ofrecen compras mínimas de tres artículos. Lo ideal es andar con alguien porque las ofertas valen la pena".

La mayor concentración de comercios de Flores está en las avenidas Avellaneda y Nazca y se extienden hasta la calle Joaquín V. González. Además, hay locales en calles aledañas y otros en Morón hasta Bacacay y desde Condarco hasta Mercedes. Los locales abren de lunes a sábado, por la mañana. Para comprar se sugiere ir en la semana ya qué hay menos cantidad de gente; sin embargo, los sábados es el día que más movimiento hay.