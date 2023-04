La vida de Charly García en ilustraciones: "Me propuse dibujarlo todos los días durante un año"

El músico e ilustrador marplatense Facundo Burghi hizo gala de la frase de Hebe Uhart "No se nace escritor, se nace bebé" al comenzar un proyecto ambicioso llamado "Charly 365" donde propone un recorrido visual, cronológico y alejado de los lugares comunes sobre la vida y obra de Charly García, desde el primer momento de su vida: el 23 de octubre de 1951.

"Quise que la primera ilustración sea él de bebé, cuando Charly no era Charly", contó el dibujante que ya pasó el centenar de publicaciones en Instagram con un éxito basado en la viralidad de sus contenidos.

El líder de la banda de rock alternativo Fantasía Utópica reconoció, en diálogo con MDZ, que se trata de un "proyecto vivo" que tiene su correlato en la vida real, porque una vez que publica cada obra se encarga de difundirla "con reels, videos, compartidos" y de hacerla llegar a personas cercanas al músico, con el sueño de que algún día pueda entregarle en sus manos un libro con su firma, que represente una especie de biografía ilustrada carente de textos e inscripciones.

Con trazos simples y colores variados, va recorriendo "una vida que parecen mil vidas" y no pasará por alto las etapas oscuras, las internaciones, y "el renacer" en su nueva etapa compositiva.

Recientemente entabló una charla con la fotógrafa Nora Lozano, que estuvo con él en Mendoza aquella vez que se tiró a la pileta desde un noveno piso del Hotel Aconcagua -una de las ilustraciones más esperadas-, y lo felicitó por sus creaciones y su tenacidad para que no pase un día sin que lo haya dibujado. También lo alentó para que pueda finalizar el objetivo.

Facundo no solo espera conocer algún día al músico argentino sino también grabar alguna canción juntos. "Me propuse dibujarlo todos los días durante un año pero mi idea más ambiciosa es que algún día le pueda consultar si podemos grabar algo, una especie de colaboración. Por lo que puede averiguar él está terminando su nuevo disco, que lo iba a sacar el año pasado", dijo, esperanzado con el encuentro. "En las publicaciones lo etiqueté pocas veces; no quiero abusar de eso. Mi idea no es estar pesado porque se puede generar todo lo contrario. Si se llega a dar, se dará", agregó.

Los dibujos de Charly de Facundo Burghi que causan furor en redes sociales - Foto: Gentileza del autor

En Semana Santa asistió al show que dio Fito Páez en el Polideportivo de Mar del Plata y llevó una ilustración de su autoría. En un momento del show cuando el cantante mencionó a Charly García como uno de sus héroes, aludiendo a la etapa cuando a los 21 años se sumó a la banda que grabó el disco Piano Bar, al ilustrador se le ocurrió levantar su dibujo y apuntarlo a Fito y causó un magnetismo con la gente que lo rodeaba en el campo que lo empezó a "dejar pasar" y a iluminarlo con luces de celulares hasta llegar casi a las vallas y lograr una "conexión especial". Mediante un patovica pudo pasar el dibujo hasta el escenario y alguien del staff pudo retirarlo. Confía en que Fito pudo conservarlo y que lo tiene en su casa.

Aunque la mayoría de los dibujos los hizo en su casa, otros comenzaron en viajes de colectivos y tren, mientras sonaban en los auriculares temas de Sui Generis, La máquina de hacer pájaros, y Serú Girán, las bandas que antecedieron la etapa solista. "Charly nunca se repitió y yo no me quiero repetir cuando lo dibujo, por eso no planifiqué qué voy a hacer en cada etapa de su carrera. Van apareciendo", contrastó, en alusión a la polémica entrevista donde Jorge Lanata lo acusó de ser un artista que llegó a una etapa de frustración intelectual y tuvo que repetirse. Serú Girán, una de las obsesiones del ilustrador - Foto: Gentileza del autor

"Hay etapas que tuve que escuchar detenidamente porque no las conocía mucho, aunque Charly sonó siempre en mi casa y se entremezcla con los recuerdos de la casa de mi infancia", dijo el joven, que el único disco que pudo comprar apenas salió fue Random, en 2017, al que considera "un álbum conceptual que fue poco valorado por la crítica".

Como muchas personas dijeron que quieren contribuir con el proyecto, el egresado de la Escuela de Artes Visuales Martín Malharro abrió un sitio de crowdfunding donde se puede aportar desde $300 en adelante y busca ascociarse con algún sponsor que le permita hacer impresiones de libros intermedios a la etapa final del proyecto, por ejemplo centrados en las ilustraciones que hizo de una de las bandas o una etapa de su carrera. "Pienso en libros cortitos, que tengan circulación fácil y ayuden a seguir difundiéndolo", anticipó.

"Cada día voy sorprendiéndome de las repercusiones y de cómo fluye todo. No me doy cuenta y ya estoy pensando en cómo voy a dibujar el Charly del día siguiente", concluyó.

La vida de Facundo Burghi en tres canciones de Charly