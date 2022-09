La olvidada pelea entre Jorge Lanata y Charly García

Hace 22 años, Charly García y Jorge Lanata protagonizaron una de las peleas televisivas más famosas de su tiempo. El periodista hirió el ego del artista y este le respondió con un insulto tan espontáneo como letal. Después volvieron a encontrarse y limaron asperezas.

“Yo pienso que vos sos un…”: el famoso insulto de Charly García a Jorge Lanata

La televisión argentina cuenta con varios momentos que han pasado a la historia por motivos más bien curiosos, como es el caso de las peleas. La de Alberto Samid y Mauro Viale encabeza para muchos el listado y no muy detrás aparece la que protagonizaron Charly García y Jorge Lanata.

"Nunca me traicioné", fue una de las cosas que Charly le dijo a Lanata.

Corría el año 2000 y para Charly García eran tiempos de Say No More y frases como “la vanguardia es así” y “la entrada es gratis, la salida vemos”. Venía de editar el disco en vivo Demasiado Ego y de protagonizar una polémica reunión con Carlos Menem en la Quinta de Olivos.

Esto último fue el punto de partida para el diálogo que terminaría en exabrupto. Hablando de la relación entre el arte y la política, Jorge Lanata le dijo que el primero está encima de la segunda, y fue entonces cuando tiró el anzuelo que empezó a molestar a García, al decirle “suponiendo que hagas arte”.

Charly le respondió con un chiste que el periodista no entendió y luego el conductor de Periodismo Para Todos arremetió con munición pesada.

“Yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta”, fueron sus palabras, a lo que Charly inmediatamente respondió con la frase que muchos aún recuerdan.

Así terminó la pelea entre Charly García y Jorge Lanata

Cuando todo parecía indicar que el encontronazo entre Charly García y Jorge Lanata podría pasar a mayores, ambos sorprendieron al cambiar rápidamente de registro y al empezar a tratarse con cierta amabilidad, aunque no desprovista de cierta ironía.

Entre chistes e idas y vueltas sin aparente sentido, Charly lanzó otras frases memorables, entre ellas el “me hacés a acordar a Fito”. Al cabo de unos minutos, pidió de tocar un poco de música y así Lanata mandó al corte de su programa Día D.

Al año siguiente, ambos se reencontraron en La Luna y charlaron durante casi una hora. Esta entrevista se encuentra disponible de forma completa en Youtube.