No lo ayudó a hacer un trabajo práctico y la delató frente a toda la clase

Un joven mexicano le echó en cara a su compañera que no colaboró con él en un trabajo práctico y se volvió viral. La acusación fue en plena presentación del trabajo y, al parecer, la chica le dijo a su compañero que "estaba enferma", pero publicó fotos en sus redes sociales y él la descubrió.

En el video se ve que el joven presenta la conclusión de un trabajo respaldado con diapositivas y determina que su compañera no lo ayudó en nada. En las diapositivas muestra imágenes de la joven yendo a la playa, a un concierto y pasando tiempo con amigos cuando supuestamente estaba enferma.

Obviamente las críticas no tardaron en llegar tras la viralización del video porque el alumno hizo algo "equivocado" según las reglas no escritas de la vida escolar. Las expresiones no fueron más que comentarios simples como "buchón" o "vigilante" y demás palabras típicas del lunfardo.

Los que lleguen a decir que es un "Buchon" o que eso "no se hace" no se imaginan lo que es hacer un trabajo conjunto con alguien que no hizo nada y quiere todo el crédito.

Un usuario respondió a la publicación del video defendiendo al joven: "Los que lleguen a decir que es un 'buchón' o que eso 'no se hace', no se imaginan lo que es hacer un trabajo conjunto con alguien que no hizo nada y quiere todo el crédito". Luego, cerró su tuit con una felicitación al muchacho: "Bien hecho por el pibe".