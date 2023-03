Alma, la niña que inspiró a Cris Morena para redoblar su apuesta a la inclusión

El 13 de enero de 2018, Carmen Burone sintió que una parte suya se desvanecía entre los recuerdos y la necesidad de volver el tiempo atrás. Alma, su hija menor de diez años, era una de las personas que iba a bordo de la camioneta que volcó ese día en una ruta de General Alvear (Mendoza). La pequeña fue la única víctima fatal del siniestro. Desde entonces, su mamá nunca dejó de transformar el dolor en esperanza e inició un camino de amor, para entregar al prójimo una parte de todo lo aprendido en los años compartidos con su hija.

Hace años que Carmen volvió a su provincia natal, Buenos Aires, junto a su hija mayor, Luna. Pero su vínculo con Mendoza, se mantiene vivo. Fue allí donde se casó y nacieron sus hijas. Junto a Alma aprendió que el Síndrome de Down es una oportunidad de aprendizaje permanente; que todas las personas guardan dentro de sí talentos y capacidades que, en cualquier momento y lugar, se despliegan. "Con Alma en Mendoza tuve la oportunidad de conocer a docentes y acompañantes llenos de carisma y amor. Ella disfrutaba muchísimo de aprender y a nosotros nos hacía felices compartir con ella todo ese crecimiento", reflexiona.

El efecto de todos esos sentimientos compartidos fue multiplicador. Carmen, -quien además es terapeuta espiritual y holística- decidió sembrar semillas que hoy crecen en otros corazones. En realidad, mucho antes, inclusive cuando Alma era una bebé recién nacida, una amiga suya, la reconocida actriz, productora y "cazatalentos" argentina. Cris Morena, le había comentado su intención visibilizar y mostrar que la diversidad es inherente a la humanidad misma. Que no hay distinciones a la hora de desplegar aquello que se desea transmitir.

Justamente, al poco tiempo de charlar con su amiga Carmen y ya con el proyecto en marcha, Cris Morena estaba concretando la nueva propuesta que en la actualidad es uno de los espacios artísticos para personas con discapacidad más importante de país. Se llama "Otro Mundo" y es, como ella misma lo menciona, un "semillero de talentos".

Un mensaje cargado de emoción

En su cuenta de Instagram, Carmen compartió tiempo atrás un sentido mensaje cargado de reflexiones dedicadas a su pequeña. "El mes de octubre, era el mes de tu cumple y siempre, siempre creábamos los mejores cumpleaños para vos, mi reina. El día de tu cumple me aseguraba que te sientas la más diosa del planeta. Tus abuelos, tus tíos, tus hermanos, tus primos y todos tus amigos, madres del cole, terapeutas y maestras celebrábamos tu vida. Cuántas horas y días le dedicaba a que seas mi sapito más feliz... Hoy no puedo preparar tu torta, tus velitas, tus globos ni tu fiesta. Pero organizamos una nueva fiesta y hasta más grande. Esta vez es para todos los que serían tus amiguitos hoy y están en esta tierra. Así te celebramos desde la acá mi amor. Hoy abrimos el cielo en la tierra. Hoy se abre “Almas", en "Otro Mundo" y desde ahí honraré tu paso por esta vida. Este es mi pequeño tributo para vos mi amor. Te amo por siempre. Mamá", dice textual el mensaje que esta mendocina por adopción eligió compartir el día del lanzamiento del espacio artístico para personas con discapacidad que lleva el nombre su hija.

Alma contaba con todo el amor y acompañamiento de su familia.

Incluir en igualdad

"Cris se interesó y se interesa mucho en el tema de la inclusión y de hecho, a tan solo tres meses de comenzar a trabajar en ese proyecto, Sebastián Cura ya estaba en la televisión, actuando en la tira Casi Ángeles", detalla Carmen y menciona que justamente, el espacio que forma artistas y potencia habilidades como el canto, el baile y sobre todo, la socialización lleva en una parte el sello de su hija. Es el espacio "Alma"; está ubicado en Martínez y funciona como un lugar de aprendizaje inclusivo, donde es posible materializar el concepto de inclusión.

Allí, niños, niñas y adolescentes tienen la posibilidad de incorporar herramientas y hacer visibles todas sus capacidades si así lo desean. Para Cris Morena, el hecho de poder ofrecer a las personas con discapacidad, un sitio en el cual puedan encontrar puertas que se abren a nuevas experiencias es uno de sus mayores anhelos concretados.

"A mí me gusta más hacer que hablar, por eso Almas es una magua dentro de Otro Mundo", comparte en su mensaje para MDZ Cris Morena y comparte su reflexión en el Día Mundial del Síndrome de Down. "Todos tenemos alguna discapacidad, nadie es perfecto, por suerte. Si no, seriamos robots", expresa la productora y hace visible su agradecimiento a Sebastián Cura. "Gracias Sebas por enseñarme tanto durante los dos años que compartimos juntos en 'Casi Ángeles'. Ahora, sigo aprendiendo con 'Alma' y 'Almitas", expresa Cris.