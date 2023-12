El video de la respuesta de Belén Ludueña que descolocó a Eduardo Belliboni

Más de 250 representantes de organizaciones piqueteras, de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y ambientalistas se reunieron esta tarde en un plenario nacional y ratificaron "en todos sus términos" la movilización para el miércoles 20 de diciembre, desde las 16, desde el Congreso a Plaza de Mayo, en un nuevo aniversario del estallido social que en 2001 derivó en la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.

En una convocatoria de más de 100 organizaciones, los manifestantes resolvieron movilizarse bajo las consignas: "Abajo el plan motosierra de ajuste de Milei y el FMI"; "No al protocolo de Bullrich. Ni represión ni criminalizacion", y "Por un paro activo nacional y un plan de lucha", indicaron en un comunicado difundido desde el Polo Obrero.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó la semana un protocolo de orden público e insistió en que "dentro de la ley todo, fuera de la ley nada". Esto contempla que nadie podrá cortar una calle y que si sucede, las fuerzas de seguridad podrán actuar.

En este contexto, el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y la periodista Belén Ludueña protagonizaron un tenso cruce que descolocó al piquetero y generó amplio respaldo en redes sociales de parte de quienes se ven afectados por las manifestaciones y cortes hacia la periodista. Ella le marcó a él la problemática que atraviesan quienes quieren trabajar y no pueden hacerlo cada que hay una protesta y él le replicó acerca de la constitucionalidad de los reclamos:

-B.L: Hay un montón de comerciantes que están hartos, que no pueden levantar la persiana y cuando ustedes van les usan el baño

-E.B: Los comerciantes están hartos de los precios que les suben todos los días. Nosotros no usamos ningún baño porque no nos dejan entrar. Vaya a una movilización y fíjese

-B.L: Yo estoy convencida de que hay mucha gente que está mirando, que no está de acuerdo con que usted le corte la calle. La verdad yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, entiendo el derecho a la protesta, que es constitucional y también entiendo el derecho a la libre circulación. Tienen que convivir

-E.B: Entonces explíqueselo a Bullrich que dice que es inconstitucional

-B.L: Eso es una discusión que usted va a tener con la ministra de Seguridad, yo no tengo nada que ver con eso

-E.B: Absolutamente. Pónganse del lado de los que protestan porque en algún momento a lo mejor ustedes están del lado de los que protestan. Los dejan sin trabajo y van a tener que protestar

-B.L: Ojalá que no porque lo dice como con un deseo. Yo no quiero salir a protestar. Trabajo todos los días y me pone muy mal la gente, realmente, y empatizo con la gente que está muy mal que usted dice que van a movilizar, pero también estoy de acuerdo con los laburantes que se rompen el lomo para llegar a fin de mes, que tienen que levantar las persianas de sus comercios y que usted porque decide movilizar 50 mil personas no se lo permite.

Video: el tenso cruce entre Belén Ludueña y Eduardo Belliboni