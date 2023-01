Conciertos virtuales: ¿moda pasajera o llegaron para quedarse?

El metaverso es un espacio donde podremos hacer casi todas las actividades del mundo real pero inmersos en mundo virtual. Si bien no se vivencian de la misma manera, cada vez son más los artistas que hacen recitales dentro del metaverso y el gaming.

Imagina asistir a un concierto de uno de tus artistas favoritos pero desde la comodidad de tu casa. Si esto te parece muy futurista, es lo que está sucediendo actualmente. Aunque aún falta mucha inversión en la infraestructura del metaverso para que sea algo masivo y por el momento, muchos artistas se presentan en los mundos virtuales de los videojuegos.

Travis Scott en Fortnite

Travis Scott, el famoso rapero estadounidense, fue uno de los pioneros en este tipo de conciertos con su presentación en el mundo de Fortnite. Casi 28 millones de personas asistieron con su avatar de Fortnite a este mundo virtual, fue un record histórico de usuarios conectados para el videojuego.

La presentación de Travis Scott en Fortnite se realizó en 2020, en medio de la cuarenta por el covid-19 y fue una manera de presentarle a sus fans nuevas canciones.

Twenty One Pilots en Roblox

Roblox es otro videojuego de mundo abierto similar a Fortnite, donde conectas con otros jugadores en línea. El dúo musical estadounidense se presentó en 2021 en el metaverso de Roblox. Fue un evento en donde los jugadores se embarcaban en una búsqueda del tesoro resolviendo acertijos por todo el metaverso para finalmente llegar al lugar del concierto de Twenty One Pilots.

Ariana Grande en Fortnite

La estrella pop estadounidense Ariana Grande, también desembarcó en el metaverso de Fortnite en agosto de 2021 en su Rift Tour. El evento incluía nuevas misiones, skins para los avatares y premios alrededor de la isla de Fortnite.

BTS en Minecraft

Minecraft es otro videojuego de mundo abierto, con su metaverso, elementos y avatares en foma cúbica. BTS, la banda surcoreana de K-POP, sorprendió a sus jugadores al presentarse en un concierto en su metaverso en 2021.

La industria del K-pop se está convirtiendo en una de las más importantes a nivel mundial de entretenimiento musical e invierten mucho en incorporar las nuevas tecnologías en su estilo.

Young Thug, David Guetta y The Chainsmokers en Meta Horizon Worlds

Horizon Worlds es el metaverso de Meta, y para finalizar el 2021 donde muchos músicos exploraron ofrecer un concierto el metaverso de un videojuego, la empresa de Mark Zuckerberg ofreció un evento donde se presentaron el rapero Young Thug y los dj's David Guetta y The Chainsmokers en realidad virtual. Aunque con muy poca concurrencia con respecto a los previos recitales en videojuegos.

Blackpink en PUBG Mobile

Esta nueva moda continuó en 2022 con Blackpink. La banda de K-pop hizo su debut virtual en el metaverso del videojuego PUBG Mobile.

En el recital 'The Virtual' se vio a los avatares de la banda en 3D bailando en el escenario y las canciones se escucharon en sonido holofónico.

Justin Bieber en Garena Free Fire

El videojuego Garena Free Fire celebró su quinto aniversario con Justin Bieber como invitado para el evento 'Reunite the World'. Garena ya había realizado un evento de este tipo en su metaverso con BTS como colaboradores y fue un gran éxito, miles de jugadores se conectaron para vivir esa experiencia.

Jean Michel Jarre en Notre-Dame VR

El histórico compositor de música electrónica Jean Michel Jarre brindó una actuación en vivo combinado con un espectáculo en realidad virtual.

El show se llamó 'Wlcome to the other side" y se conectaron 75 millones de espectadores con un telón de fondo virtual de Notre-Dame.

J Balvin en Meta Horizon Worlds

Este 17 de febrero Meta presentará un concierto de J Balvin en su metaverso. Será un espectaculo inmersivo de 45 minutos y creado en alianza con iHeartRadio. Será transmitido en las Páginas de Facebook e Instagram de iHeartReadio, Meta Quest TV y “Ver Juntos” de Messenger a las 11.00 p.m. de Argentina.

J Balvin Futurum es una experiencia creada específicamente para realidad virtual. Un espectáculo en 180 grados que incluirá un brazo robótico de más de 4 metros, al que Balvín estará atado, y que se moverá al ritmo de 17 éxitos musicales del artista como “La Canción", "I Like It", "No Me Conoce" y "Mi Gente". El show también contará con una red de luces totalmente móvil y coreografías con siete bailarines diseñadas especialmente para ser proyectadas en realidad virtual.

"Siempre estoy buscando formas nuevas e innovadoras de ampliar el acceso al arte y el espacio de la realidad virtual ofrece oportunidades ilimitadas. Todo el espectáculo tiene un ambiente futurista, incluida una robótica loca que me dobla en tamaño. Será uno de mis espectáculos más locos y agradezco a Meta e iHeart por su colaboración y la plataforma para explorar mi pasión por la tecnología de una manera que permita a mis fans experimentar mi música, juntos, de una manera diferente”, expresó J Balvin.

Llegaron para quedarse

Cuando Mark Zuckerberg presentó el metaverso como "el futuro de internet", comentó su idea de tener una vida paralela virtual donde se podrá hacer de todo: reuniones del trabajo, clases de la escuela, juntarse a jugar con alguien de otro continente, etc.

Si bien aún el metaverso se encuentra en desarrollo y falta mucha infraestructura, la tecnología de realidad virtual invadirá a la sociedad primero con los videojuegos. Los conciertos en los mundos virtuales de los videojuegos están revelando que los eventos sociales donde vamos para divertirnos, distendernos y conocer gente se harán también de una manera virtual. Por supuesto que es una experiencia totalmente distinta.

Sin embargo, donde más están triunfando este tipo de conciertos es en los mundos de los videojuegos y no en el metaverso que está desarrollando Meta. Cuando esta idea esté más acabada seguramente comenzaremos a ver reuniones del trabajo o clases en realidad virtual. Será como el paso de la televisión en blanco y negro a color, porque al fin y al cabo es algo ya está sucediendo a través de nuestras computadoras. Lo próximo será una experiencia mucho más inmersiva.

Asimismo, si los conciertos en realidad virtual se hacen populares, seguramente vendrá de una nueva moda, estilo y género musical.