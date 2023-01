David Guetta en Punta del Este: todas las fotos y videos de los famosos que fueron

Hacía varios años que el Dj más famoso del mundo, David Guetta, no volvía a las playas del Este. Y para muchos de los que dijeron presente en la Parada 6 de Playa Brava la espera se pagó con creces, pues la opinión general de los espectadores al terminar el show fue unánime.

"¡Inolvidable! ¡Sorprendente! ¡De locos!", fueron algunas de las expresiones que se recibían como devolución al preguntar a los asistentes a la salida del toque.

Fueron aproximadamente 15 mil almas las que bailaron y disfrutaron de la mano del Dj Francés, que con hits como "Titanium", "Without you", "When love takes over" o "I'm good" y una espectacular puesta en donde se destacó la tecnología de vanguardia y visuales impactantes, hizo delirar a todos.

con un show imponente y tecnología de última generación. Con más de 10 mil millones de streams y 50 millones de discos vendidos, el DJ y productor francés se convirtió en el más exitoso de las últimas décadas. Hizo colaboraciones estelares con Lady Gaga, Snoop Dog, John Legend, Usher, Rihanna, Sia, Justin Bieber, Nicki Minaj, Black Eyed Peas y Kid Cudi, entre muchos otros artistas internacionales.

"El lunes 2 de enero de 2023 va a ser recordado como un día bisagra para los amantes de la música electrónica en Uruguay: este show fue verdaderamente internacional y pienso que ha sido el show del verano, definitivamente", comentó un uruguayo a la salida del show.

Los famosos VIP

En el sector VIP de mesas especiales, el comentario era que se esperaba ver a más famosos de los que realmente dijeron presente. "No hubo muchas invitaciones, porque estaba todo absolutamente vendido", explicaron desde la organización. En el video, algunas de las celebrities disfrutando de la noche:

Quienes sí dijeron presente fueron Marcelo Tinelli junto a sus cuatro hijos mayores: Micaela, Candelaria, Francisco, y Juana. Por supuesto varios de sus amigos como Hernán de Laurente -junto a su novia, la modelo Anto Macchi-, Andrea Bursten y Luciano "El Tirri", fueron de la partida.

Cristian Castro fue quizás el famoso al que más fotografías le pidieron. De buen humor y con muchas ganas de bailar, el hijo de la mítica Verónica Castro no se negó al cariño de sus fans.

Wanda y Zaira Nara también fueron parte de una de las mesas más divertidas de la noche. Lali Esposito estuvo también en el VIP y disfruto junto a varios amigos, entre ellos la actriz Candela Vetrano. En este video, impactantes momentos del show:

La mesa VIP más importante, la número uno, y la que tenía mejor vista al show fue ocupada por Zulemita Menem y su novio, Rodolfo D'Onofrio. También se vio a los ex integrantes de la selección de fútbol de Uruguay: Diego Forlán y Diego Lugano, que fueron aplaudidos por sus compatriotas.

Flopy Tesouro, Agustín Pichot, Agustina Casanova y darían Rulo Zigman fueron otros de la partida.

Mirá la galería de fotos con varios de los famosos que estuvieron en la zona VIP:

Marcelo Tinelli y Candelaria.

Marcelo Tinelli y Micaela.

Marcelo Tinelli y Francisco.

Marcelo Tinelli y Juanita.

Diego Forlán fue ovacionado por el público.

Lali tuvo que salir con custodia porque sus fans se desbandaron. Ella, sin embargo, se sacó mil fotos y brindó saludos pacientemente.

Wanda y Zaira Nara.

Flopy Tesouro fue con amigas.

Agustina Casanova, infartante.

Wanda Nara y Luis Cella.

Wanda... ¡se bailó todo!

Wanda y Zaira Nara junto a sus amigos.