¿Quedaron obsoletas las Bibliotecas?

En tiempos de "obsolencia programada", consumismo irrefrenable y disponibilidad tecnológica cuesta sostener la vigencia de las bibliotecas básicas que no pueden faltar en cada hogar. La literatura y la información, imprescindibles para el desarrollo humano admiten diferentes "soportes" de modo que, a lo sumo asumiremos que las bibliotecas han dado paso a las "mediotecas" (neologismo que ya se acuñaba cuando yo estaba terminando de estudiar Bibliotecología y que retrata la transformación en un centro de almacenamiento y gestión de recursos varios: del clásico libro a los VHS, CD, DVD, Pendrive, etc., etc.).

Resulta fundamental desarrollar el gusto, el criterio y el análisis literario. La familia como primera educadora de los hijos es un ejemplo necesario y una motivación importantísima para acercarlos a la lectura y ayudarlos a cultivar ese gusto desde muy pequeños. Podemos acceder a cuentos, a historias maravillosas para compartir con ellos en distintos formatos desde audiolibros hasta libros-juguetes, libros de tela, libros de cartoné, troquelados, tipo álbum, etc. La idea es, como siempre, educar más con el ejemplo que con la palabra de modo que es preciso que los hijos vean a los padres y a otros adultos referentes de la familia, leyendo.

Un buen valor agregado consiste en compartir las lecturas en familia. Con los más pequeños es un muy buen hábito leerles o contarles alguna historia antes de dormir. A medida que crecen y avanzan en su desarrollo el rol del lector se vuelve intercambiable, de modo que puede alternar entre varios miembros de la familia.

A modo de sugerencia acercamos algunos títulos que creemos que son imprescindibles en la biblioteca de cada hogar:

La Biblia

La Constitución Nacional

Un buen diccionario de consulta

El Martín Fierro de José Hernández

Para los más chicos algún audio cuento que incluya canciones, coplas, rimas, algo del refranero popular, fábulas...

Dailan Kifki de María Elena Walsh es una preciosa historia de fantasía para compartir con ellos.

de es una preciosa historia de fantasía para compartir con ellos. El Principito ( Saint Exupery ), con los preadolescentes y Las Crónicas de Narnia de Lewis.

( ), con los preadolescentes y Los Cuentos Rodados y Madera Verde del padre Mamerto Menapace con los adolescentes. Continuidad de los parques de Julio Cortázar y Las Ruinas Circulares ,de Jorge Luis Borges .

y del padre con los adolescentes. y ,de . El Hombrecito del Azulejo de Manuel Mujica Laine z (y otros cuentos de su Misteriosa Buenos Aires ).

de z (y otros cuentos de su ). Rosaura a las Diez , de Marco Denevi con los jóvenes adultos (valiosísimo el aporte de las diferentes perspectivas de los protagonistas de un mismo hecho).

, de con los jóvenes adultos (valiosísimo el aporte de las diferentes perspectivas de los protagonistas de un mismo hecho). 1984 de George Orwell, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y Farenheit 451 de Ray Bradbury (para asomarnos a los mundos distópicos).

de y de (para asomarnos a los mundos distópicos). El Hombre en Busca de Sentido de Viktor Frankl.

Cada familia enriquecerá esta breve lista en función de sus propias experiencias lectoras.

* Marisa Musci es bibliotecaria, docente y comunicadora