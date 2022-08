Una mujer pidió consejos profesionales en redes y le respondieron cientos de personas

¿Qué te gustaría que te hubiesen dicho cuando empezaste a trabajar? ¿O en ese momento que no sabías que hacer respecto a un problema laboral? Muchas veces llegamos a encrucijadas y no sabemos qué hacer, que decisión tomar o qué camino seguir. No siempre pero de vez en cuando necesitamos un consejo y este hilo de Twitter reunió varios.

Salomé Guardione, usuaria de la red social del pajarito, propuso que en un hilo de Twitter todos sus seguidores dejen algún tip o consejo profesional. Una de sus seguidores se lo tomó muy en serio y escribió 15 recomendaciones, estas son algunas de ellas:

No aceptes ningún contrato que no te guste, y más si cuando das una observación de él, no aceptan negociar.

Aprender a negociar siempre es una posibilidad. Si ellos no aceptan es una "red flag".

Eres valiosx y tu puesto es importante. No te bajonees ante tus compañeros y tu jefe.

Siempre vela por tu salud mental, es más importante que otra cosa.

Date tiempo para hacer tu vida aparte.

No aceptes más de lo que puedes hacer, no aceptes el trabajo de otrxs

Otra usuaria de la red llamada "La de RH", escribió: "No te están haciendo un favor, es un simple intercambio de servicios por dinero. Toma agua". A lo que Aidnes, otra internauta agregó: "Documenta toda decisión/orden/indicación en canales oficiales (ej: email). Si las cosas se quedan en palabras y no hay respaldo tendrás problemas".

1.- Siempre anotar los requerimientos en un block o agenda o cuaderno, la memoria siempre falla.



2.- Preguntar, preguntar y preguntar, nunca quedarse con una duda.



3.- Todos los acuerdos deben quedar formalizados por correo. — David Tineo (@chinodt) August 26, 2022

Muchos usuarios remarcaron la importancia de dejar todo por escrito, así sean las pautas y reglas del trabajo, como deberes y tareas pendientes. Andrea, usuaria de Twitter escribió en esta línea: "Guarda copia o registro de todo. De lo que te mandan a hacer, de lo que te dicen o entregan los clientes y de lo que haces. Que todo sea por escrito. Eres completamente reemplazable, no te mates por un trabajo, el día que faltes te sustituirán sin pensarlo".

Otro tema que resulta complejo, o para algunos a veces es difícil hablarlo, es el tema sueldo. "Si les dicen 'pongase la camiseta por la empresa' y le piden/EXIGEN horas extras en las que a cambio le 'pagan' con una caja de KFC, ahí no es. Y si se la quieren aplicar, responda... "Ok, ¿pero cuánto me van a pagar?" NO REGALE SU TRABAJO", escribió Leo usuario de Twitter.

No regalen su trabajo, ni siquiera a los amigos. Y lo mejor es aprender a cobrar por tu trabajo, el subcontratar a alguien solo hace que encarezcas tus servicios y te quemes. — Gabriel Cano V. (@gkarq) August 27, 2022

Tomás continuó con el tema salario y recomendó: "Pide 50% de anticipo para empezar los nuevos proyectos, establece periodo de entregas por servicio, manda tus políticas de trabajo previamente, organízate antes de comenzar el día por prioridades, y por bloques de tiempos cortos".

Y respecto al currículum vitae, Aglaia escribió: "Mantén tu CV actualizado, tu página web (porque deberías tenerla) sencilla y eficiente, con datos recientes y ordenados de manera intuitiva. Si trabajas en el ramo de artículos, ten respaldo en PDF. El perfil Linkedin es de una importancia tremenda. Atento a eso".

Primero tu salud mental

"Cliché pero: no te tomes nada personal", escribió una usuaria. Cuando hablamos de salud mental y trabajo para incompatible o algo difícil de cuadrar, pero lo cierto es que deberían ir de la mano. Trabajar nos mantiene activos y a su vez, se supone que si hacemos algo que nos gusta nos sentimos realizados o aunque sea, no debería sentirse como una carga.

En los últimos años comenzó a hablarse más de la salud mental y con ello, de hechos que suceden en el trabajo que naturalizamos pero no son sanos. Un usuario de la red del pajarito recordó: "Nunca sacrifiques tu hora de comida. Todo urge pero primero es el autocuidado".

Toma vacaciones! Cada que puedas, aunque sea para quedarte en casa y maratonear series que ya viste. Durante esas vacaciones no contestes a nada de trabajo. Si no pueden vivir sin ti, algo está mal. Y viceversa. — Solo Karla (@KarlaPau_Ag) August 27, 2022

"No siempre estás enfermx de algo orgánico o fisiológico, de vez en cuando son tus emociones queriendo hablar a través del cuerpo, no tengas miedo de ir a terapia", escribió otra usuaria. "Un dos por uno. Tómense las licencias por enfermedad COMPLETAS. Necesitamos reposo, no somos máquinas. Tengan un balance entre la vida personal y laboral, los años pasan y uno por trabajar como loco se ha perdido de mucho", agregó otra tuitera.

Aquí el hilo completo de Twitter: