La innovadora solución para armar el currículum vitae

Durante una búsqueda laboral, las personas se encuentran inmersas en un proceso que puede volverse tedioso. Permanentemente se encuentran actualizando e imprimiendo varias copias del currículo personal para recorrer la ciudad y entregarlo en diferentes empresas u organizaciones con la esperanza de encontrar un nuevo empleo. Mezclando elementos del mundo digital y el físico, una joven encontró la solución para optimizar el tiempo.

Sofía Sbuttoni es una joven nacida en la provincia de Buenos Aires que hace unos años se mudó a Rosario para estudiar la carrera de Turismo. A través de su perfil de LinkedIn, compartió una idea “más práctica y amigable con el medio ambiente” de armar y presentar el currículum personal.

A raíz de un viaje a España, en 2021, Sofía comenzó a trazar esta posibilidad de optimizar recursos en el proceso de la búsqueda de empleo. En esa entonces, la joven de 26 años estuvo durante tres meses en el país europeo con la idea de realizar voluntariados o conseguir trabajo. Es por eso que previamente tuvo que actualizar su currículo e imprimirlo para “no tener que andar buscando algún lugar allá”. Ante esa posibilidad, se le ocurrió la idea de realizar una tarjeta de presentación personal y, si los empleadores mostraban interés, les enviaba el currículum.

En la tarjeta se colocan datos que son muy poco probables que sufran cambios: nombre y apellido, título o rubro, correo electrónico y teléfono. (Gentileza)

“Cuando comencé a armar la tarjeta, me di cuenta de que podía incluir un QR que redireccione a quien lo escanee hacia mi perfil de LinkedIn”, comenta la joven sobre el origen de la idea que describe como mixta entre una tarjeta de presentación personal con el currículo en formato digital. “Me encontré con que, de esa forma, siempre estaba actualizado porque en la tarjeta aparece el QR que te lleva a uno en la versión digital”, reflexiona.

Sobre los beneficios que este proyecto representa, Sofía expresó que “se ahorra muchísimo papel, siempre está actualizado y se puede saber si la persona sigue buscando trabajo o no, gracias a todos los marcos que se pueden poner en LinkedIn. Además, es más amigable con el medio ambiente, ese es el beneficio más grande”.

También, hizo hincapié en la practicidad a la hora de llevar las tarjetas: “Es fácil de transportar. Podés llevar las tarjetas todo el tiempo con vos, cosa que no vas a hacer con un currículum. No vas a viajar, salir a algún lado o estar por calle y llevar siempre un currículum en la mano. En cambio, en la billetera se pueden llevar dos o tres de estas tarjetas y puede surgir algún contacto o una charla con una persona del rubro. Las tenés más a mano para todo”.

(Gentileza)

Sofía destacó la inclusión dentro de las plataformas laborales porque éstas “contienen varias herramientas que permiten ampliar el currículum, el perfil de LinkedIn, por ejemplo, te permite darte a conocer mejor que a través de una carilla”. Allí uno puede explayarse en varias secciones: formación académica, experiencia laboral, idiomas, aptitudes, cursos que uno se encuentra realizando, recomendaciones, entre otros puntos.

En cuanto a sus resultados, la joven de 26 años remarcó este método le funcionó en gran medida, “principalmente porque las personas se impresionaron con la idea. Sin abrir mi currículum, ya les había gustado la creatividad en la nueva forma de presentarlo, eso juega a favor”.

La joven destaca las posibilidades que representa dentro del ámbito laboral estar presentes en el mundo digital. Foto: Freepik

Los beneficios de la era digital en la búsqueda laboral

Sofía, que también se capacitó en Hotelería en la Era Digital, hizo énfasis en la posibilidad de estar presentes en el mundo digital: “Lo que planteo es la necesidad de que todo el grupo de trabajo tenga un perfil de LinkedIn”.

“Sé que hay muchas personas que por ahí no les interesa lo digital o no tienen acceso, pero me parece muy necesario que hoy en día cualquier persona que forme parte de una organización tenga un perfil. Te abre muchas puertas y allí se pueden ver muchas propuestas laborales”, expresó, y cerró la charla diciendo que “se le reduce muchísimo el tiempo a la gente que busca trabajo de esa forma. Puede optimizarlo mejor, aprovecharlo para capacitarse o dedicarlo a otros aspectos de su vida”.