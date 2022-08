La verdad detrás del violento viral de ARBA

"¡Que vuelvan esos tiempos donde ARBA te amenazaba cual mafioso de Peaky Blinders!", escribió Emilio Sarmiento en Twitter. Su mensaje iba acompañado por una contundente imagen que ya estaba circulando por diversas redes sociales, incluyendo WhatsApp.

El papel, uno más de tantos que llegan con las facturas de servicios e impuestos, tiene una llamativa leyenda: "A nosotros se nos acabó la paciencia, a vos se te acaba el tiempo". Lo que algunos tomaron como un mensaje poco feliz -ciertamente lo es-, más aun en un ambiente ultra convulsionado y en un momento en el que pareciera que cualquier declaración es suficiente para desatar una ola de ira, fue pensado como campaña para anunciar una moratoria en la Agencia de recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

El enunciado no se queda ahí. Y el tono amenazante no cambia en el siguiente párrafo. Al contrario, no hace mas que reforzar la idea: "Te estuvimos buscando y te encontramos. Vas a tener que pagar". SI estas palabras se repitieran en otro ámbito, la amenaza podría hasta ser denunciada. Pero no, estaban impresas en un papel que llegó a miles de hogares en la provincia de Buenos Aires.

Entre las réplicas de los ciudadanos indignados, criticando el tono del mensaje y haciendo alusión al gobernador Axel Kicillof -en una semana especialmente convulsionada para el Frente para Todos-, comenzaron a aparecer mensajes poniendo en duda el mensaje. "Ese no es el logo de ARBA", replicaron. Pero algunos ciudadanos bonaerenses confirmaron que no era un fake aunque admitieron un importante detalle.

Uno de los tuits que ayudaron a viralizar la imagen

No se trata de una comunicación actual sino de la era en la que Santiago Montoya era director de ARBA, el ente recaudatorio de la provincia de Buenos Aires. Los indignados siguieron enojados con el mensaje, pero al menos quedó claro que no era actual. Una pequeña gran noticia luego de las polémicas declaraciones del presidente Alberto Fernández en TN comparando a Diego Luciani con Alberto Nisman.