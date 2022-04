Con deudas millonarias en Arba, Cinthia Fernández construyó una cascada a su pileta y se enojó cuando le preguntaron por sus gastos

No hay muchas dudas al respecto, Cinthia Fernández de una u otra manera siempre da mucho de qué hablar y alimenta la agenda de los medios especializados en espectáculo. Si no es porque se involucra en algún escándalo ajeno desde su rol de panelista, alguna de sus vivencias la hacen sujeto de noticia.

Esta semana, la bailarina fue duramente criticada en los medios luego de que dejara ver, a través de sus redes sociales, donde siempre se muestra muy activa, la nueva sorpresa que les mandó a construir a sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, frutos de su polémica relación con Matías Defederico.

Cinthia Fernández renovó la parte trasera de su hogar y le agregó a su enorme pileta de natación una cascada y un tobogán del más alto nivel y arquitectura, convirtiendo su jardín en un verdadero parque acuático digno de una revista de decoración.

La panelista mostró cómo avanzan las obras en su casa por medio de un video en Instagram y comenzó a recibir duras críticas al respecto. Pese a que seguramente por medio del canje consiga bastantes descuentos de la empresa especializada, los usuarios y los medios criticaron el gasto innecesario en medio de su constante guerra económica con el padre de sus hijas y de anunciar que tiene una deuda de más de 600 mil pesos con Arba.

Es de público conocimiento que la mediática está enfrentada a su ex marido por la cuota alimentaria. En varias ocasiones salió a llorar públicamente diciendo que no le alcanzaba la plata y no llegaba a fin de mes y ahora sacó a la luz que su casa de zona norte tiene algunos impuestos impagos.

Pero tras publicar su nuevo gustito decorativo y recreativo para sus niñas, varios medios salieron a hablar del dineral que valía algo así. TN Show aseguró que la obra estaría valuada en aproximadamente 9500 dólares, lo que equivale a poco más de un millón cien en un cambio oficial.

Todo esto enfureció a Cinthia Fernández, que no se la dejó pasar a los medios que estaban averiguando sus gastos y atacó al portal de Daniel Hadad: "¿Qué pasa Infobae que andas llamando a empresas con las que trabajo preguntando mis gastos? Me estás investigando? ¿Querés que vayamos a la justicia ? ¿Qué te importa cuánto gasto en la cascada y tobogán que hago? La pagas vos o yo?”.

Pero su descargo no quedó ahí. "Tranqui que lo pago con mi laburo honesto, y no le debo nada a nadie. Cualquier cosita de mis finanzas me llamás sin problemas Don Infobae …. ¿O hablamos de sus finanzas si quiere?”, continuó Cinthia enfurecida.

Además, Fernández criticó el accionar de los periodistas del citado medio y remarcó que para ella el dueño no tiene mucha idea de lo que están haciendo sus empleados, dejando en evidencia que se sintió hostigada por el accionar.