El emotivo encuentro de una pareja que se conoció hace un año y medio por una app causó revuelo en redes

Las aplicaciones de citas son para muchos la oportunidad para conocer a alguien nuevo, a una persona fuera de nuestro círculo, a adentrarse en una especie de emocionante aventura. Para otros las apps de citas son una complicación ya que se vuelve tedioso y difícil mantener una conversación online, sin embargo, esta pareja pudo superar esos obstáculos.

La era de las cartas de amor y los largos llamados telefónicos llego a su fin hace ya más de dos décadas. Aunque algunas personas aún conservan la tradición de escribir cartas, la mayoría de las personas prefieren escribir un mensaje corto o inclusive una tarjeta. Según datos del Statista, en Argentina más de 4,5 millones de usuarios se han descargado la aplicación de citas Tinder.

Francisca, usuaria de Twitter, compartió en la red social un video del primer encuentro de su hermana con su novio japonés. "Hace un año y medio. mi hermana se puso de novia (por una app) con un japonés. El chico viajó a visitarla y se va a quedar en mi casa 15 días. El encuentro en el aeropuerto cuando lo fue a buscar a Buenos Aires. Las crónicas de un japonés en la ciudad de córdoba han comenzado", escribió junto al video del encuentro.

Los usuarios de la red fascinados con la historia de amor, compartieron y comentaron miles de veces y es que, es raro ver que hoy en día una pareja pueda mantener una relación a distancia durante tanto tiempo. "Por favor, cómo me gustan este tipo de historias!!! Voy a estar pendiente estos 15 días? Voy a estar pendiente estos 15 días", escribió "Lucho", usuario de Twitter.

María Emilia comentó: "Ok me fascina esto necesito no perderme un tuit al respecto"; a lo que agregó Agustina, otra usuaria: "SAME. Quiero un bot que me avise, un newsletter ALGO". "Flaca ¿sos consciente de que sos como una corresponsal de guerra? ahora que hiciste conocido esta historia esperamos noticias las 24/7 sino tendremos que tomar medidas drásticas. Esperamos que seas responsable con tu trabajo", comentó otra tuitera.

Lo insólito de esta situación fue que varios usuarios compartieron su experiencia en el hilo de comentarios y para sorpresa de muchos, 30% de argentinos conoció a su pareja a través de una app de citas, mientras que el 62% manifestó que allí encontró una "relación casual", según una investigación de la compañía de seguridad informática Kaspersky.

"Yo ya llevo 6 años en pareja y vino 13 veces. Yo no fui por ansiedad y estuve tratándome por el tema del avión y mambos personales complejos. A los 6 años lo quiero ver con poncho tomando mate, eh??? O Fernet y bailando cuarteto jaja", contó Melina. "Yo lo hice hace 20 años con una chica de México. Hermosa experiencia", agregó otro internauta.

Mientras tanto, el informe "Amor en la era del algoritmo", de Kaspersky, reveló que 7 de cada 10 personas expresaron "temor de ser estafado o de toparse con perfiles falsos" en estas plataformas, como se vio en la serie de Netflix "El estafador de Tinder" o en el programa de MTV, Catfish. De todas formas, el 52% de los argentinos encuestados aseguró que estas apps les han hecho más fácil conocer personas para diversos fines: relaciones de largo plazo (32%), un encuentro casual (32%), y una pareja sexual (37%), de acuerdo con los resultados.