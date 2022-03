Acorralado judicialmente el estafador de Tinder es defenestrado por los propietarios de LLD Diamonds

Si mencionamos a Shimon Hayut, probablemente muy pocas personas sepan de quién estamos hablando; pero si mencionamos a Simon Leviev seguramente muchas personas sabrán de quien estamos hablando, y ese es precisamente el problema para los dueños de LLD Diamonds. Simon Leviev es el nombre que utilizaba quien hoy es conocido como "El estafador de Tinder", simulando ser uno de los dueños de la compañía que vende joyas y diamantes. Es por esto que la familia dueña de la empresa LLD Diamonds presentó una demanda contra Shimon Hayut, verdadero nombre de "El estafador de Tinder".

En coincidencia con lo publicado por la revista People, el documento jurídico presentado por la familia contra el falso Simon Leviev, denuncia: “Usó astutamente palabras falsas, afirmando ser miembro de la familia Leviev. (...) Defraudó, engañó, estafó y lastimó a mujeres, hombres y empresas. Usó la aplicación Tinder para localizar mujeres a las que luego manipuló emocionalmente, engañó astutamente y las convenció de que le transfirieran grandes sumas de dinero con el pretexto de estar huyendo de personas que intentaban lastimarlo”. Es así como "El estafador de Tinder" comienza a verse acorralado por la justicia.

El abogado dela familia Leviev, Guy Ophir, aseguró que “Esto es solo el comienzo de una serie de juicios”; dando cuenta de que solo hay más problemas por delante para el falso heredero Leviev. La verdadera heredera de Lev Leviev ha esbozado sobre "El estafador de Tinder": “Robó nuestra identidad y trató de explotar nuestro buen nombre para estafar a las víctimas por millones de dólares. Él no tiene relación con la familia Leviev y no tiene afiliación con nuestra compañía LLD Diamonds. Me alivia que su verdadera identidad y acciones hayan sido expuestas a nivel mundial. Espero que esto ponga fin a sus acciones sin escrúpulos”.

Shimon Hayut, conocido falsamente bajo el nombre de Simon Leviev, ha negado en numerosas oportunidades ser un estafador y a solicitado que no se lo mencione bajo el rótulo de "El estafador de Tinder". “No soy un monstruo. Solo era un chico soltero que quería conocer a algunas chicas por Tinder”, lanzó en su defensa Hayut.

Además el conocido bajo el nombre de Simon Leviev aseguró “No soy el hijo de un magnate de diamantes. Nunca me presenté como tal. No soy un fraude ni una falsificación. La gente no me conoce así que no puede juzgarme”, desconociendo las mentiras con las que engañó a sus víctimas. Lo cierto es que más allá de que la película haya finalizado, a la historia de "El estafador de Tinder" aún le restan varios capítulos.

