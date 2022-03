Un nuevo giro en la vida del estafador de Tinder: nuevamente timado por una mujer

Hace poco más de un mes se estrenaba en Netflix el documental "El estafador de Tinder" que narra la historia de 3 mujeres víctimas de un engaño que las dejó prácticamente en la ruina. En resumen, el reportaje introducía a Shimon Hayut -mejor conocido como Simon Leviev-, un joven millonario hijo de un empresario de la industria de los diamantes que utilizaba la aplicación Tinder para seducir mujeres y luego pedirles préstamos que nunca pagaría.

Leviev fue condenado a 15 meses de prisión en Israel, su país de origen, y al pago de una multa cercana a los US$50.000 para resarcir a sus víctimas, un valor que no tiene comparación con el monto del que se lo acusa. Finalmente, fue liberado y ahora se encuentra en libertad y en pleno uso de sus redes sociales.

A pesar de su "habilidad" para llevar a cabo fraudes y estafas, el joven israelí cayó en un engaño a raíz de una ambición banal. El ahora devenido instagramer y celebrity quería verificar su propia cuenta de Instagram y la de Kate Konlin, modelo y actual novia de Leviev, y para ello pagó US$6.000. Según el portal TMZ, Leviev fue contactado por una chica que afirmaba que su novio trabajaba en Meta, empresa de Mark Zuckerberg que engloba a Instagram, WhatsApp y Facebook, entre otros productos, y que ella podía conseguir que su pareja les verificara las cuentas a ambos. Para ello, solo debía pagar.

La estafadora realizó varias videollamadas mostrando que se encontraba en las supuestas oficinas de Meta y así consiguió la confianza de Leviev quien le depositó US$3.000 por el visto azul de cada cuenta. Pasaron los días y el verificado no aparecía. Esto hizo dudar al estafador quien posteriormente se contactó con la empresa de Zuckerberg, donde le comunicaron que ninguna persona de la empresa le había cobrado por el tick azul que funciona cómo símbolo para las cuentas verificadas.

Así es como Simon Leviev tiene en Instagram un gran número de cuentas que podrían ser la “oficial”, mientras que su novia sí tiene la cuenta verificada aunque no postea fotos con él ni mucho menos lo etiqueta. En la única en la que hay un rastro del estafador es en una que muestra un cuadro detrás de una torta. Por otro lado, en TikTok la que -aparentemente- es su cuenta oficial tiene casi 390.000 seguidores y un video junto a su novia afirmando que él no es ningún estafador y que la gente no puede juzgarlo sin conocerlo.