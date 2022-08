Marcha de la CGT y CTA: cortes de calles y avenidas en el centro porteño

A partir del mediodía de este miércoles, el tránsito en el centro de la ciudad de Buenos Aires se verá por cortes de calles y avenidas programados por la marcha que realizarán la CGT, la CTA, otros espacios sindicales y movimientos sociales en rechazo de "los formadores de precios y la especulación".

Los manifestantes se concentrarán cerca de las 12 en la zona del Obelisco, en las intersecciones de Lima con México y con Carlos Calvo; y en varios puntos de avenida 9 de julio, particularmente en las esquinas de avenida San Juan, Avenida de Mayo, y avenida Belgrano, para luego movilizarse hacia el Congreso Nacional.

Más tarde, a partir de las 15, habrá una concentración de diferentes agrupaciones y partidos de izquierda en Avenida de Mayo y Bolívar, y también en Diagonal Sur y Perú, frente a la sede del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), para dirigirse hacia Plaza de Mayo.

Se montará un operativo con agentes para ordenar la circulación y dirigir los desvíos en las zonas aledañas a los lugares de concentración y marchas, según informaron desde la Secretaria de Tránsito porteño.

Ante esto, las autoridades recomendaron a los conductores que tienen como destino esta tarde el centro porteño optar hacerlo con servicio de transporte público, especialmente a través de la red de subterráneos, para no sufrir demoras e inconvenientes.

El Frente Patria Grande de Grabois también participa de la marcha

La diputada nacional del Frente Patria Grande, Natalia Zaracho, aseguró hoy que el espacio que lidera el dirigente Juan Grabois va a participar de la marcha junto a la CGT porque “hay que ponerles un freno a los formadores de precios”.



“Vamos a participar porque necesitamos decir que hay que ponerles un freno a los formadores de precios. Hay que ser duros con los duros, y si el gobierno hace eso el pueblo los va acompañar. Es un apoyo crítico”, explicó Zaracho esta mañana en declaraciones a El Destape Radio.



Sobre la situación económica y el impacto en las clases populares, la diputada sostuvo que “cada asistencia que da el Gobierno se va por la canaleta, porque los aumentos son muy grandes”.



“Nos quieren hacer creer que todos perdemos, y no es así. Hay que pensar en una redistribución. La prioridad debe ser los últimos y las últimas”, remarcó.



En ese sentido, afirmó que “hay que respetar el contrato electoral, que nos llevó a ser Gobierno. No podemos seguir subsidiando a los que más tienen, ya que a los de abajo ya no se les puede exigir más”.



Respecto al futuro del Patria Grande y su vínculo con el Frente de Todos, Zaracho señaló que “el próximo 3 de septiembre vamos a tener un congreso del Frente Patria Grande y vamos a evaluar qué hacer”.



“Estamos planteando que si no respetamos el contrato electoral de 2019 no vamos a ganar en 2023, esto tiene que cerrar con la gente adentro”, concluyó.