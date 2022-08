Cumplió 106 años, su hija le regaló un stripper para la fiesta y esta fue su reacción

Norah Shaw superó las expectativas de la gente y cumplió más de 100 años. Por supuesto, que los cumpleaños son motivo de celebración y festejo, de compartir y estar con seres queridos, pero en este caso, la hija de Shaw quiso darle una sorpresa a su mamá y contrató un stripper para sus 106 años.

Shaw es una señora que reside hace un año en Tennyson Wharf Care Home (una residencia de ancianos), en el Reino Unido, y viendo que se acercaba su cumpleaños número 106, bromeó con el personal de la residencia diciendo que quería un "hombre atractivo" para pasar esa fecha.

Su hija Gill no dudó en acatar los deseos de su madre, y ya sea porque era algo cómico o porque quiso sorprenderla, le llevó un stripper que dejó boquiabiertas tanto a ella como a sus compañeras de residencia. En la fiesta había tortas, muffins, globos y decoración pero fue el stripper quien se robó la atención.

"Me sorprendió mucho cuando se dio la vuelta, porque no tenía ropa interior. Fue bastante divertido. Tenía que seguir viéndolo, así que le pedí que trajera algunos sándwiches", confesó la mujer entre risas para la agencia británica PA Real Life.

El stripper protagonista de la fiesta fue Eddy Betteridge, de 32 años, y de la empresa Butlers in the Buff, se presentó tan solo con un delantal y una pajarita negra, sin ropa interior debajo, lo que causó mucha gracia a Shawn. "Eddy era alto, tenía ojos bonitos y era muy atractivo. No tenía ningún vello en el pecho, lo que me impresionó. Nunca había visto algo así", comentó la anciana.

"Ha sido un cumpleaños de adultos, muy especial. No todos los días cumples esos años", expresó Gill, que además se deshizo en elogios hacia su madre, a quien considera una persona "brillante, inteligente e independiente". Antes de entrar en la residencia, todos sus cumpleaños los celebró junto a su hija haciendo divertidas salidas, por lo que la reciente fiesta no podía perder su esencia.