Así fue la relación de Megan Fox con una stripper

Megan Fox no tiene nada que ocultar. La mega estrella de "Transformers" de 35 años, actualmente comprometida con el cantante Machine Gun Kelly, no tiene ningún problema en hablar sobre su vida amorosa. Tan es así que hace algunos años atrás confesó durante una entrevista que estuvo enamorada de una stripper.

“Bueno, ese año mi novio terminó conmigo, y decidí que estaba enamorada de esta chica que trabajaba en Body Shop”, dijo Megan Fox . “Decidí que iba a hacer que ella también me amara, y me esforcé por crear una relación con esta chica, una stripper llamada Nikita”.

Megan Fox dijo que Nikita hacía "esos hermosos bailes lentos con baladas de Aerosmith". La actriz también dijo que le hizo muchos regalos a esta chica rusa e incluso intentó que dejara el trabajo que tenía y se animara a buscar otra alternativa.

“Mira, no soy lesbiana”, dijo la bella actriz en el 2008. “Solo creo que todos los humanos nacen con la capacidad de sentirse atraídos por ambos sexos. Quiero decir, podría verme en una relación con una chica: Olivia Wilde es tan sexy que me dan ganas de estrangular a un buey de montaña con mis propias manos. Ella es fascinante. Y últimamente he estado obsesionada con Jenna Jameson, pero... ¡vaya!”.

La actual pareja de Megan Fox

Megan Fox y Machine Gun Kelly (también conocido como Colson Baker) pueden ser una de las parejas poderosas del pop-punk de la década de 2020, pero apuesto a que no sabías que las "llamas gemelas" en realidad ya se conocían desde hace mucho.

Antes de que bebieran la sangre del otro y se comprometieron en enero de 2022, MGK y Megan comenzaron como amigos cuando se conocieron en el set de “Medianoche en el Switchgrass”:

La aparición más reciente de la pareja favorita del momento fue el pasado 10 de abril, cuando llegaron a la alfombra roja de los premios Daily Front Row Fashion Awards 2022 en Los Ángeles, Estados Unidos. En la ceremonia, Megan Fox entregó a su estilista, Maeve Reilly, el premio Stylist Curator. Durante su discurso, la actriz de 35 años señaló que su prometido fue quien le presentó a Maeve.

La realidad es que desde que anunciaron su romance se han hecho inseparables y se han convertido en la obsesión de muchos

¿Te gusta la pareja?