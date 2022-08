Conmoción por una hostia que "late" durante una misa en México

¿Un milagro? La semana pasada comenzó a circular un video en las redes sociales que muestra el momento en que una hostia expuesta en el Santísimo comienza a latir. La hostia consagrada se encontraba a la vista de todos en el altar y al parecer, latía como un corazón durante la misa y varios fieles capturaron el momento.

El video fue grabado a fines de julio en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, en la localidad de Zapotlanejo, cerca de Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco. Deydea Galindo compartió el video en Twitter y escribió: "Milagro en México mientras el padre Carlos Spahn exponía el Santísimo la hostia empezó a palpitar".

El momento de adoración eucarística era llevado a cabo por el sacerdote argentino Carlos Spahn, fundador y superior de la Familia Religiosa del Inmaculado Corazón y la Divina Misericordia (FRICYDIM), que realiza su ministerio sacerdotal actualmente en México.

"Expusimos el Santísimo, hice las oraciones de la exposición y cuando me levanté para ir a la sacristía, comenzó a suceder esto”, explicó el cura a la Agencia Católica de Informaciones (Aci prensa). Y agregó: “Algunas personas lo vieron”, dijo, y “no podían creer lo que estaban viendo, y al menos tenemos dos filmaciones”.

Con respecto al video circulando en redes, el sacerdote dijo: "Así que doy fe de que eso es auténtico, del momento exacto”. Los "latidos" de la hostia duraron entre 20 y 30 segundos. Asimismo, el evento se repitió en diversos períodos entre las 9 y 11 de la noche, pero "no se dejaba ver por todos, sino por algunos", lo que "muestra origen divino, porque si fuera una cosa natural lo verían todos a la vez", afirmó el Padre Spahn.

El sacerdote aclaró que él no lo llamó oficialmente "milagro" porque no tiene la autoridad para hacerlo, y la Arquidiócesis de Guadalajara, de la que forma parte la Parroquia Nuestra Señora del Rosario en Zapotlanejo, México, no ha emitido un pronunciamiento al respecto.