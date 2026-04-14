El Gobierno extendió la vigencia del Programa de Acompañamiento Social: quiénes pueden acceder

El Gobierno , a través el Ministerio de Capital Humano extendió la vigencia del Programa de Acompañamiento Social (PAS) , con el fin de promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los hogares con mayor grado de exclusión y vulnerabilidad social.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 90/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial , el programa se extendió por otros 48 meses. No obstante, la medida quedó sujeta a la disponibilidad de crédito presupuestario. Asimismo, el organismo oficializó los nuevos Lineamientos Generales y Operativos del programa.

“Establécese que el Programa de Acompañamiento Social tendrá una vigencia de cuarenta y ocho (48) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la Resolución N° 84/24 del Ministerio de Capital Humano que aprobó sus Lineamientos Generales y Operativos, sujeto a la disponibilidad de crédito presupuestario”, reza el texto oficial.

Según lo indicado en la resolución, la finalidad principal del Programa de Acompañamiento Social es la mejora de las condiciones de vida de personas pertenecientes a hogares en situación de alta vulnerabilidad social.

En el sitio oficial de argentina.gob.ar detallan que el programa está dirigido para los siguientes grupos:

Personas de 50 años o más, en condiciones de vulnerabilidad social.

Madres de cuatro o más hijos menores de 18 años, en condiciones de vulnerabilidad social.

Titulares de Unidades de Gestión en condiciones de vulnerabilidad social.

En ese sentido, el organismo brinda un “complemento económico destinado a fortalecer el desarrollo de capacidades y la autonomía de sus titulares”, el cual es gestionado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, perteneciente al Ministerio de Capital Humano.

De cuánto es el beneficio del Programa de Acompañamiento Social

El Gobierno fijó que la asignación mensual por el Programa de Acompañamiento Social sea de $78.000. Pero, para ello, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Salud: presentar controles de embarazo y acreditar el Plan Nacional de Vacunación de los menores a cargo.

Educación: certificar la regularidad escolar de los niños.

Capacitación: es obligatorio realizar cursos en la plataforma digital "Formando Capital Humano".

En tanto, el programa establece que los siguientes puntos serán calificados como “incompatibilidades”, por lo que, si cumple con alguno, la persona solicitante no podrá cobrar el PAS:

Tener un vehículo de menos de 10 años de antigüedad.

Compra de dólares para ahorro.

Que hayan realizado viajes al exterior que “resulten incompatibles con su situación de vulnerabilidad”.

Tener más de una propiedad inmueble.

Realizar gastos con tarjeta o billeteras virtuales que superen el equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en el promedio de los últimos seis meses.

Por qué se extendió la vigencia del Programa de Acompañamiento Social

El Gobierno señaló que la continuidad de esta política busca sostener las acciones ya implementadas y profundizar los procesos de inclusión en los sectores alcanzados. “El Programa de Acompañamiento Social ha contribuido a mitigar factores de exclusión social, promoviendo procesos graduales de integración y recuperación de capacidades, con impacto positivo en la estabilidad social de la población alcanzada”, aseguraron desde el organismo oficial.

Asimismo, de acuerdo con el texto oficial, la decisión de extender la vigencia del programa se vinculó a la evolución de los indicadores sociales informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De acuerdo con los datos citados, durante el segundo semestre de 2024 el 38,1% de la población se encontraba en situación de pobreza. Ese porcentaje descendió al 31,6% en el primer semestre de 2025 y al 28,2% en el segundo semestre de 2025.

En cuanto a la indigencia, el informe señaló que la incidencia pasó del 8,2% en el segundo semestre de 2024 al 6,9% en el primer semestre de 2025 y al 6,3% en el segundo semestre de 2025. Sobre la base de esa evolución, el Ministerio sostuvo que resulta necesario garantizar la continuidad de las acciones desarrolladas en el marco del programa.