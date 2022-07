Diego Boneta: “no voy a dejar de cantar”

El actor mexicano Diego Boneta cobró fama mundial al interpretar a Luis Miguel en la bioserie producida por la plataforma de streaming Netflix. Hace unos días, el popular actor fue blanco de críticas al viralizarse un video donde aparecía en una fiesta cantando en compañía de un pianista. Esto desató una serie de comentarios donde indefectiblemente realizaban comparaciones entre él y “El Sol de México”.

Diego Boneta fue criticado por desafinar cuando cantó en una fiesta.

Diego Boneta decidió no se había pronunciado sobre el hecho sucedido, pero hace un par de días que fue abordado por medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. “Creo que los tequilas me traicionaron con esa canción de Frank Sinatra, pero la verdad es que la estaba pasando bien con mis amigos”, dijo el actor.

El actor aseguró que simplemente estaba disfrutando la noche con sus amigos y que no pretendía realizar una interpretación perfecta. “No era un concierto, no era nada, se me hizo curioso porque no sacaron las otras canciones que sí me salieron bien y en cuanto al tema de Luis Miguel son canciones que vengo escuchando toda la vida. A los 12 años canté La chica del bikini azul y no voy a dejar de cantar y escuchar esas canciones”, agregó.

Diego Boneta: "los tequilas me traicionaron".

Las reacciones al video de Diego Boneta

En el video se puede ver a un Diego Boneta cantando con los ojos cerrados, inspirado y con mucha concentración, además de varias personas que lo rodean escuchando el número artístico improvisado por el actor, aunque los rostros de los presentes daban signos de no estar disfrutando del espectáculo.

A pesar del polémico momento, muchos de sus fans lo defendieron con comentarios como "no lo puedo atacar, me cae bien", "está bien guapo", "es que uno borracho pues ya no canta igual", "en su defensa, con tragos no se puede cantar si no estás TAN acostumbrado a cantar", "que cante como se le dé la gana", "es perfecto" y "de mi bebé no van a estar hablando".

Por otro lado, estuvieron los que lo criticaron. "La cara del muchacho de atrás", "siempre canto feíto desde código fama", "pues si, no es cantante, solo es actor, nada que ver con Luis Miguel, hasta ofende la comparación con un dios como L.M", "claro ejemplo de que Micky solo hay uno", "no hay defensa para la gente que no tiene talento, lo que se ve no se juzga" y "Luis Miguel siempre imitado; jamás igualado" fueron algunos de los comentarios en su contra.