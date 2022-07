Un médico de Bahía Blanca generó polémica al decir que no atendería a peronistas

Juan Petrini, médico de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, publicó en sus redes sociales una decisión tajante: a partir del 1 de agosto no atendrá en su consultorio a personas que se embanderen bajo las ideas del peronismo.

El médico especializado en otorrinolaringología, egresado de la Universidad de Buenos Aires y formado en el Hospital Italiano, utiliza sus redes sociales para la difusión de cuestiones referidas a su trabajo. Esta vez publicó algo que no está directamente relacionado con la medicina y generó polémica entre sus seguidores.

“Desde el 1 del 8 no se atenderán paciente que simpaticen con el peronismo“, posteó en su cuenta de Instagram y los "invitó" a las personas a que “por dolencias con esa ideología acercarse a un hospital público” (N. de la R.: los textos están así redactados en la imagen que él mismo compartió en Instagram).

Este posteo generó revuelo en Bahía Blanca y tuvo rápida respuesta desde los sectores alineados al peronismo, como la concejala Gisela Ghigliani del Frente de Todos de la ciudad que lo calificó como "discriminador" y "nazi".

Esta es la captura de pantalla de un profesional (?) de la medicina de nuestra ciudad. Es odio, es discriminación, ausencia absoluta de ética y negación del juramento hipocrático.

No encuentro otra palabra para semejante acto más que “nazismo”. pic.twitter.com/pdvzYw10mg — Ma. Gisela Ghigliani (@gigighi) July 7, 2022

Desde el Foro Popular de Salud de Bahía Blanca, vinculado al justicialismo, expresaron su repudio mediante un comunicado que tildó como "discurso de odio" a la publicación en redes sociales del otorrinolaringólogo y alertaron que las razones políticas no debían ser "motivo, y menos una excusa, para negar la atención médica".

"La salud no es de los profesionales sino del pueblo. Si algo define al Foro Popular de Salud es la convicción de que la salud es un derecho y debe ser accesible a todas las personas que se encuentren en el territorio nacional", pronunciaron desde dicho espacio.

Juan Petrini, por su parte, se excusó diciendo que: "Fue un chascarrillo, no le pregunto al paciente sobre su ideología", en diálogo con el medio bahiense La Nueva.

La publicación de Petrini que generó el escándalo.

También comparó las manifestaciones contra el Gobierno anterior y la situación actual. "Cuando el dólar estaba a 40 pesos tiraban piedras y ahora la sociedad, con un dólar a 300, está adormecida".

También aprovechó la oportunidad para criticar la gestión estatal: "Hace cinco años operé a un paciente de una dolencia y todavía IOMA no me pagó. Ahora tiene que volver a operarse y yo no puedo hacer nada: las obras sociales, en general, tardan meses en pagar y en este contexto inflacionario es imposible sostenerse".

Sobre su actualidad laboral, comenta que tuvo que cerrar momentáneamente su consultorio por falta de insumos y comenzó a reprogramar cirugías. "Todos los insumos son en dólares y la realidad es que es imposible cubrir los costos, por lo cual, dudo de seguir trabajando como médico", explicó.