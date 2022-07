Escasez en los supermercados: los dos productos que empiezan a faltar

La economía del país preocupa y genera incertidumbre y lo que es peor, faltante de productos. Comidas como el salmón y el café están en falta hace varios días por trabas en las importaciones y el valor del dólar blue; pero ahora en las góndolas de los supermercados y almacenes de barrio hay escasez de aceite y el azúcar.

Desde que la ministra de Economía, Silvina Batakis, asumió a comienzos del corriente mes, han habido especulaciones sobre las medidas que se tomarán para "combatir" la inflación. En la primera semana de julio se conocieron los datos del Indec y los resultados reflejaron que la inflación del primer semestre del 2022 es del 36,2%. Además, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que tuvo un mayor aumento en todas las regiones del país.

Los pronósticos sobre la economía del país no son prometedores, tanto desde el gobierno como para agentes externos. Esto enciende las alarmas y preocupa a la ciudadanía. Cientos de personas han tratado de conseguir sin éxito diversos productos y desde MDZ salimos a recorrer supermercados en busca de ellos.

Faltante de aceite en supermercados.

Azúcar y aceite fueron los más repetidos por las personas y ambos están en falta. En todos los supermercados había aceite pero no de todas las marcas ni tampoco en todos los tamaños de envase. No hay respuestas oficiales sobre la escasez. En el mes de mayo también estuvo en falta el aceite pero en aquel momento se explicó que era debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Ucrania era el mayor exportador de aceite del mundo hasta que la guerra se instaló en su territorio y llevan ya 4 meses en conflicto. La lucha requiere de toda la población y ello interrumpió las cosechas y por ende, varios países de Europa se quedaron sin aceite. Con el granero de Europa quemado y la ola de incendios que hubieron durante la primera mitad del año en Argentina, es comprensible si la escasez de aceite se debiera a esto.

Solo se venden 2 unidades de azúcar por grupo familiar.

Mientras tanto, en el caso del azúcar hay muy poca oferta. En los supermercados en los que faltaba azúcar (sin importar la marca, el producto no estaba disponible), ningún trabajador supo responder por qué motivo está en falta. "La verdad no sé, es un quilombo", comentó una cajera sobre el faltante de los productos. Sin embargo, en algunos supermercados sí hay azúcar pero del premium por lo que no resulta tan accesible como otras marcas y solo se venden 2 unidades por persona.