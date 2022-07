Stranger Things, una serie para volver a alquilar películas

La temporada 3 de Stranger Things ya me estaba aburriendo un poco, pero apenas terminé el capítulo 1 de esta temporada, noté que la serie había crecido como los personajes y tuve que confesarle a mi hijo más grande que tuve miedo. No tanto como el que sentía de chico al ver películas como "Halloween", "Carrie" o "Martes 13", pero casi.

Stranger Things IV, los chicos crecieron. La serie también.

La serie obviamente no puedo dejar de recomendarla: no solo porque la última temporada es realmente una obra de arte y se recibe de clásico, sino porque lo que me gusta es que no para de transportarnos al pasado, con cada canción ochentosa tan bien puesta (cada tema que meten, explota en Spotify y artistas desaparecidas como Kate Bush, muy agradecidas) y sus homenajes y referencias constantes a cientos de películas que vimos cuando éramos chicos.

Obviamente te estoy hablando a vos que tenés entre una edad de treinta y pico a cincuenta y pico. A vos, que no había programa más divertido, palo a palo con ir al cine, que ir al video club y alquilarte una, dos o tres películas con amigos y ver las tres seguidas hasta dolerte la cabeza.

El personaje de Max escuchando un tema de Kate Bush que volvió a renacer.

A mí me hacía muy feliz ir al video de la esquina de mi casa, pasaba y miraba todos los días a ver qué cambiaba en la vidriera, les mangueaba posters de cartón (nunca logré que me dieran uno de una famosa). Recuerdo estar una hora mirando las tapas de películas que no conocía y en la contratapa leer de qué se trataba y ver las dos o tres fotos que te mostraban. Tenía la suerte de tener un video a la vuelta que te las alquilabas con la tapa original, no como Blockbuster o cualquier video que las tuneaba con su marca.

Cuando era más chico y no tenía propia decisión ni el racional de elegir mis películas, mis hermanos mayores me mandaban a alquilar inventando nombres que no existían como "La fuga del paralítico", "Cien años bajo el felpudo", "Las trenzas del pelado" o "El discurso del mudo". Yo iba todo excitado con mi lista a pedirlas y la señora me miraba raro y me decía que ni siquiera le sonaban de nombre. Yo le pedía por favor que se fije bien, que eran nuevas, hasta que ella perdía la paciencia y me decía que no las tenía, y yo me volvía frustrado y derrotado con otras que elegía por descarte o que me recomendaba la señora mala onda.

La magia de los Video Club en los años 80.

En fin, si estás en ese rango de edad, te recomiendo Stranger Things para verla ya sea solo o sola, o con tus hijos, donde vas a tener un buen punto de conexión, y van a entender un poco lo que vos veías de chico o chica. Y al final de la temporada, te aseguro que vas a haber restado más años que cualquier crema anti age.

Mi idea es escribirte una lista de algunas películas de la infancia que aparecieron de alguna manera en estas temporadas. Hay tantas referencias que podría llenar un catálogo entero de video club y mandarlo a imprimir. Pero voy a tratar de recomendarte las que me marcaron a mí y se me vinieron a la memoria mientras miraba la serie. Y eso que dejo afuera clásicos que me gustan como Aliens, Cazafantasmas o Terminator.

Ahora, si sentís que soy un viejardo porque sos alguien joven y está perfecto que pienses así, esta lista te puede servir para que sepas de dónde se inspiraron los creadores de la serie. Y también para que entiendas que la década de los ochenta tuvo las mejores películas para los que éramos chicos en esa época. Peliculones con nada que envidiarle a Harry Potter, Jumanji, Jurassic Park, Los Vengadores y todo lo que salió en los últimos treinta años.

Family Video. El video club del pueblo de Stranger Things.

Acá van. Entrá en Family Video y hagamos una revisada por las siguientes películas:

Los Goonies: La pandilla de los amigos a los doce años, las bicis, las relaciones con los padres y la ropa. La primera temporada flasheás que estás viendo Los Goonies, y eso es hermoso. Hasta actúa Mickey, el protagonista, ya grande obvio y haciendo de otro personaje. Lástima que dura poco. Los Goonies es la película que más veces habré visto en mi infancia y ese fue el flechazo inicial de esta serie. Faltó que metan el temazo de Cindy Lauper nada más.

Sean Austin, en Los Goonies y en Stranger Things.

Cuenta Conmigo: Es la versión Goonies un poquito más oscura. Hoy me gusta mil veces más. En vez de buscar un tesoro, acá cuatro amigos se hacen un viaje por el bosque y en camping para ir a ver un cadáver y las charlas son mucho más profundas y dolorosas. Una excelente película de un gran cuento de Stephen King, el amo y señor a nivel referencia de la serie. Cuenta conmigo se huele en las temporadas 2 y 3, donde los chicos comienzan a crecer de a poco y a los golpes.

Buena toma que nos recuerda a las largas caminatas por el bosque de los amigos de Cuenta Conmigo.

E.T: Una película que mostraba la verdadera magia del cine y de Steven Spielberg. La llegada de un extraterrestre a una casa y cómo lo tienen que esconder, cómo le van enseñando a hablar y cómo se van encariñando con él, es la referencia más cercana a la aparición de Once en la vida de estos amigos. Y ni hablar de la escena de las bicis volando, que roza entre la referencia y el robo a mano armada.

Hermoso retoque de diseño entre E.T y Stranger Things.

Ojos de fuego: Esta película, también basada en una novela de Stephen King, es clave en la serie. Un homenaje directo. Me acuerdo de verla y morirme de miedo. Era Drew Barrymore, la misma chiquita que estaba en E.T, pero ahora estaba dos años más grande y tenía serios problemas mentales. Y al igual que Once de Stranger, es un producto de un proyecto de un laboratorio y también tiene poderes telequinéticos y también la sigue el gobierno, los militares y todo el mundo. La única diferencia es que Drew es una pirómana y prende fuego todo lo que ve.

Once y la pequeña Drew Barrymore. Alto homenaje.

La historia sin fin: Una de mis favoritas de chico que la vi de grande con mis hijos y a diferencia del resto, me pareció aburrida y mala. Y encima la escena de la muerte del caballo Artax en el pantano es realmente desgarradora y puede traumar parte de tu vida. Pero bueno, tiene uno de los mejores temas de películas y en la temporada 3 que es la más floja, el mejor momento es cuando Dustin y su reciente novia se ponen a cantar este temón.

Una canción que nos pega un viaje a la infancia sin escalas.

Indiana Jones: En la última temporada uno de los protagonistas más grandes en edad, me hizo acordar un poco a Indiana. Él junto a Wynona y otro gran personaje, se meten en una especie de película de Indi, donde tienen que huir de una prisión rusa y enfrentar a las bestias, en un tono de aventura, tensión y algo de humor, como pasaba en las películas de Harrison Ford, que aprovecho para decirte que sin dudas fue mi héroe de mi infancia y nunca hubo ni habrá otro igual. Ni siquiera Han Solo, que es interpretado por el mismo actor, es como Indiana. Detalle, ¿No te pareció muy loco el día que te enteraste que Indiana y Han Solo era el mismo actor? Te estoy hablando de la mente de un chico de seis o siete años cuando recién empezaba a entender que los personajes eran actores y actrices y de a poco los ibas viendo en diferentes filmes.

Hopper y su lenta transformación en Indiana Jones.

Pesadilla en la Calle Elm: Sin duda, el villano de la última temporada es un homenaje directo a Freddy Krueger, un personaje que se mete en la mente de los jóvenes y lo que le hace en sus mentes sucede en la vida real. Hasta el actor que lo representó toda la vida, Robert Englund, aparece en un capítulo, en una escena que es un alto choreo a "El silencio de los inocentes".

Freddy y Vecna, muchas cosas en común.

Star Wars, el imperio Contrataca: Toda la relación de los poderes de Once me hicieron acordar a los de los Jedis. Y en la temporada 2 la relación que tiene con con su "padre" tiene algo de la relación de Luke con Darth Vader. Quizás flasheé cualquiera pero así lo sentí yo.

Once y un poder muy similar al de los Yedi.

Carrie: Toda la serie huele a Stephen King. Muestran a personajes leyendos sus libros y Carrie es una gran referencia. Me acuerdo que la vi a los ocho años. Me la hizo ver mi hermana más grande que era fan de las películas de terror y no dormí por una semana. Esos ojos de loca de la última media hora de la película, los recuerdo y me vuelven a poner la piel de gallina. Todo el bullyng que le hacen a Once en la última temporada es muy parecida a la de Carrie: dos chicas con poderes que sufren acoso escolar por considerarse freaks. El relato coincide hasta en la reacción que tienen ambas aunque Once es Heidi al lado de la venganza de la otra.

Bullying y telepatía, las coincidencias entre Once y Carrie.

Como te contaba, creo que Stranger Things con esta temporada se recibe de clásico a la altura de Breaking Bad, Mad Men o Games of Thrones.

Para terminar, solo agradecer a estos mellis de 38 años de apellido Duffer que inventaron esta serie y nos hicieron viajar a diferentes momentos de nuestras vidas. Y ya que está, va una playlist de la serie aunque haya miles, no importa. Yo elegí las que me gustan a mí y por orden de temporada.

Nos vemos en el video club, este viernes a las siete de la tarde.

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir".