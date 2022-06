Running up that hill: es la canción más escuchada del momento gracias a Stranger Things

Ver Stranger Things, la exitosa serie de Netflix, y escuchar su banda de sonido siempre produce un sentimiento único de nostalgia, sobre todo para las generaciones más grandes que pudieron volver a su juventud a partir de muchos detalles narrados y exhibidos en esta súper producción. Con su ambiente ochentoso, la trama siempre merece conversaciones en gran parte por su soundtrack, compuesto de canciones clásicas que quizá apenas estén descubriendo los más jóvenes.

Ahora fue el turno de Running up that hill (1985). Se trata de un sencillo de la inglesa Kate Bush que acertadamente acompañó al personaje de Max Mayfield, interpretado por Sadie Sink, en la reciente temporada cuatro del programa, al punto de musicalizar una de las secuencias más memorables de esta nueva entrega, donde la chica protagoniza un enfrentamiento épico contra sus demonios.

Sadie Sink en Stranger Things 4 como Max Mayfield.

Con semejante trasfondo, Running up that hill acaba de alcanzar la primera posición de lo más escuchado en Apple Music de Estados Unidos. Y se mantiene en el top 10 de 34 países, según números de Variety. Pero, ¿cómo llegó aquella melodía al show de Netflix? Para empezar la elección de la canción de Max por definir, según se leía en los guiones iniciales, era responsabilidad de Nora Felder, supervisora musical de Stranger Things. Y basándose en la situación del personaje, fue que ella encontró en Running up that hill la opción ideal.

“Inmediatamente me cautivó mediante sus acordes profundos y por la posible conexión con las luchas emocionales de Max”, declaró Felder a Variety. “Y adquirió más importancia a medida que la canción de Bush permeaba en mi conciencia”. Sin embargo, un obstáculo para obtener los derechos de ese sencillo era la fama de Kate Bush de no aprobar tan fácilmente que su música se utilice en secuencias fílmicas o televisivas. Por ende, Felder procedió a reunirse con su coordinador de autorizaciones para planificar el modo de convencer a la cantante británica.

Sadie Sink como Max en Stranger Things.

“Conociendo los desafíos, procedimos a crear elaboradas descripciones de escenas que brindaran el mayor contexto posible para que Kate y su equipo tuvieran una comprensión completa de los usos que pensábamos para la canción”, comentó la musicalizadora. “Cuando terminamos, estábamos nerviosos, pero emocionados y esperanzados”. Para entonces, los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things, evidentemente ya sabían de aquella propuesta musical y estaban muy entusiasmados con ella. De hecho, antes de planteársela a los Duffer, Nora Felder primeramente entabló comunicación con Sony Music Publishing, editora a cargo de Running up that hill, para tantear qué tan factible sería obtener los permisos.

Al final no fue sólo una posibilidad sino una realidad porque Kate Bush resultaba una “gran fan” del show de Netflix. Y eventualmente dio su aprobación, posterior a conocer la intención y la visión que habría en el uso de su canción a lo largo de la temporada cuatro. En Running up that hill, el estribillo dicta: “Si tan solo pudiera, haría un trato con Dios”. Y de acuerdo a Nora Felder, esa parte de la letra era la que mejor conectaba con el personaje de Max, quien sigue llorando la muerte de su medio hermano Billy.

“La letra de Kate Bush puede significar cosas muy diferentes para personas distintas”, comentó la supervisora musical. “Frente al doloroso aislamiento de Max y su distanciamiento de los demás, un ‘trato con Dios’ podría reflejar de manera desgarradora la creencia implícita de Max de que sólo un milagro de comprensión improbable y muestra de apoyo podría ayudarla a escalar las colinas de la vida ante ella. En la situación de Max, la necesidad de un ‘trato con Dios’ podría entenderse metafóricamente como un grito desesperado de amor”, puntualizó Felder.

Los primeros siete episodios de la cuarta temporada de Stranger Things ya están disponibles en el catálogo de Netflix Latinoamérica. Los dos restantes arribarán el próximo primero de julio a la plataforma. ¿Qué expectativas tienen para la conclusión de esta nueva entrega?