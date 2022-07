Luis D'Elía está en contra del Salario Básico Universal y apoya la informalidad

Luis D'Elia no sólo cree que no estamos en crisis y que Alberto Fernández tiene que hacer cambios urgentes, está convencido de que vienen diez años de crecimiento sostenido, que el modelo económico de Alberto está en la senda correcta y que será candidato a presidente en diciembre si el contexto se mantiene. A pesar de su pertenencia al Frente de Todos, critica duramente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a quien supo ponderar, recuerda con admiración a Néstor Kirchner y cree que la izquierda que lleva a cabo los diarios piquetes es financiada por Mauricio Macri.

Así dialogó el dirigente social y exdiputado Luis D'Elía con MDZ.



-¿Por qué hay más piquetes ahora que con Mauricio Macri?



-Porque la izquierda argentina es rara. Los que hacen los piquetes son una parte menor de los movimientos, están financiados por Macri que les dio 200.000 planes y responden a eso. El Partido Trabajadores Socialistas, el Polo Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, son funcionales y están financiados por Macri. Las organizaciones ligadas al peronismo no lo hacen.



-¿Hay más o menos pobreza que con Macri?



-Hay 22 millones de argentinos cubiertos por el Estado y 7% de desempleo, no es poco.



-No es sostenible en el tiempo esa cantidad de personas sostenidas por el Estado...



-Todo está atado no a lo que uno gasta sino a lo que uno le entre y hoy la recaudación fiscal es altísima. Argentina está exportando 100 mil millones de dólares que excede los 20 mil millones que importamos.



-¿Por qué hay, entonces, una sensación de desmadre en el país?



-Es algo que promueven los medios de comunicación, lo que siente la sociedad va por carriles distintos al de los medios.



-Entonces, ¿cómo está la situación actual del país?



-Entre el altísimo nivel de actividad económica que hay y la ayuda social, el que recibe ayuda social recibe tiene actividad informal también, cobra y sigue trabajando. El laburo formal es inestable: te toman 90 días y después te rajan, en cambio en la informalidad encuentran estabilidad. Hay gente que cobra planes y hacen la “ciruja”: el cartoneo da entre 3 y 6 lucas por día y entre eso y planes llegan ahí y tienen ingresos todos los días.



-¿Qué cambió en Cristina y su mirada de los planes hacia los intendentes o gobernadores y no a través de los movimientos sociales?



-Fue Néstor Kirchner, nunca quiso darle a los gobernadores el manejo, ella quiere arrebatarle eso a Alberto, debe estar preocupada.



-¿Cuándo decidiste alejarte de Cristina?



-Cuando ella decidió reunirse dos veces en un mes con el embajador USA, con la jefa del comando sur de USA, con Carlos Melconian y la Fundación Mediterránea y cuando banca a Sergio Berni reprimiendo, cuando le declara la guerra a los movimientos sociales, cuando se declara gran burguesa y todos los pelotudos aplauden.



-¿Por qué está tan enojada Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández y en general?



-No lo sé, el ataque de Cristina a Alberto es real, ella está preocupada por su situación personal, es una causa que pinta fea la de vialidad. Creo que más allá de que vaya presa o no, van a tratar de inhabilitarla para que no pueda ser candidata.



-Mientras a la mitad del país le cuesta sacarse el hambre, ¿no es un juego perverso el de la lapicera?



-Es un juego que hace ella el de la lapicera aunque hoy estamos saliendo de una pandemia, el episodio económico más grave de la historia argentina, no se puede omitir ese dato al analizar el presente. El gobierno lo viene haciendo con bastante eficiencia, este año crecen las exportaciones. venía bajando la inflación y tuvieron que armar una corrida financiera para abortar el cuarto mes consecutivo de inflación, íbamos a tener 3.5 en agosto.



-O sea que el presente no es preocupante...



-Si esto sigue así, en diciembre Alberto es candidato, sin dudas.



-¿Qué opinión tenés del salario básico universal que exigió Juan Grabois a Silvina Batakis apenas asumió?



-Hay que verlo eso, el proyecto que hay hoy perjudica a los de abajo, el plan está en 19 mil pesos y el SBU es de 13 mil, no beneficia, empeora.



-¿Qué opinión tenés de Silvina Batakis?



-Es una persona lúcida, es del equipo de Scioli que yo no lo hubiera puesto de candidato en 2015, pero cuando lo eligieron lo apoyé mucho y conseguí muchos aportes para su campaña que él me agradeció siempre. Creo que Batakis va a hacer una buena tarea.