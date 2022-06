El efecto dominó que anticipa Luis D'Elía contra Cristina Fernández de Kirchner

Durante su discurso en la CTA, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cargó duramente contra antiguos aliados: los movimientos sociales. En concreto, le pidió al presidente que le saque el manejo de los planes sociales en lo que pareció un ataque directo contra el Movimiento Evita y otras agrupaciones de izquierda. "Estoy muy dolido por la declaración de guerra que nos hizo Cristina a todos los movimientos sociales", disparó Luis D'Elía y dijo que "es suicida lo que está haciendo Cristina".

El comentario ha caído mal puertas adentro del Frente de Todos sobre todo en un sector que supo estar muy cerca del kirchnerismo. "Fui preso por parar un golpe contra Cristina, pasé mil días en la cárcel por bancarla en la calle. Parece que algunos están flojitos de memoria", aseguró D'Elía en Radio Delta.

#AHORA | uD83DuDCDELuis D'Elía: "Lo de Cristina es una declaración inmerecida, es de un desagradecimiento absoluto a lo que fueron estos 20 años" — DELTA 90.3 (@delta903fm) June 21, 2022

"Lo de Cristina es una declaración inmerecida, es de un desagradecimiento absoluto a lo que fueron estos 20 años", manifestó anticipando que muchos espacios que le eran leales a la mandataria se han sentido traicionados.

"La de Cristina me parece una mirada injusta y equivocada", remarcó D'Elía y dijo que el no se suicidará con la vicepresidenta. "Es suicida lo que está haciendo Cristina y yo no me quiero suicidar con ella", disparó y lamentó que la vicepresidenta no haya apoyado abiertamente a Alberto Fernández.

"Hay que ponerle épica y mística a la construcción que viene haciendo el presidente, esperaba que ella diera un fuerte apoyo previo al viaje al G7", remarcó D'Elía y aseguró que "Argentina tiene por delante años muy buenos, pero Cristina se empeña en sembrar desánimo".

"No entiendo la actitud espiritual de Cristina", finalizó.