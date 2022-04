La tajante decisión de Netflix contra la cuentas compartidas

Netflix está últimamente en boca de todos gracias a que se dio a conocer una fuerte baja de suscriptores en el último trimestre. Esta noticia fue algo sorprendente, ya que es la primera vez que ocurre en 10 años. Esto provocó una gran caída en las acciones de la compañía.

Este duro golpe los llevó a reflexionar sobre su modelo de negocio. A partir de eso la compañía comenzó a evaluar medidas para revertir la situación. Una de las determinaciones más comentadas tiene que ver con su nueva política sobre las cuentas compartidas.

Las cuentas compartidas son muy comunes para los usuarios y permiten que varias personas puedan utilizar la aplicación en diferentes momentos del día. Si bien Netflix ya había confirmado que sabía de su existencia, nunca hizo nada para frenarlas porque el número de personas que las usaban era bajo y no significaba una pérdida significativa para la compañía, además de que, en muchos casos, funcionaba para promocionar aún más su servicio.

Sin embargo, el panorama cambió y Netflix comenzará a verificar desde qué lugares se utiliza cada cuenta y comunicar a quienes se conectan desde lugares geográficamente lejanos que deben volver al lugar reconocido como base de la cuenta.

En esta misma línea, la compañía de streaming comunicó que pondrá en práctica una herramienta para compartir una cuenta fuera del hogar al que está asociado, y los países elegidos para probar esta técnica son: Chile, Costa Rica y Perú.

Netflix sufrió una caída de suscriptores por primera vez en 10 años

Cuales son los nuevos cambios de Netflix

En primer lugar, los usuarios que tengan cuentas estándar y premium tendrán la posibilidad de sumar hasta dos nuevas cuentas, pagas, para que lo utilicen otras personas que no vivan con ellos.

Cabe destacar que el monto de este tipo de cuentas sería menor al de una cuenta estándar, por ejemplo, costarán 2380 pesos chilenos, 3 dólares en Costa Rica, y 7,9 soles en Perú. Este monto en moneda argentina son unos $320 en promedio a dólar oficial.

Este cambio facilitaría que las personas migren los perfiles de la cuenta compartida a la nueva cuenta paga sin perder el historial de las series o películas vistas, las recomendaciones y todo lo que conlleva una cuenta de la N roja.

Todavía no está claro si este nuevo modo del servicio estará disponible en todos los países en los que se puede utilizar la aplicación, además de los antes mencionados. Los precios de las suscripciones en página web de Netflix

Otros casos

Spotify comenzó con una política similar en 2019 para los planes familiares. Entonces, pedía una confirmación de la dirección de los usuarios, para evitar que una misma cuenta sea compartida por muchos domicilios.

Esto también trajo polémica ya que la aplicación asume que si dos o más personas no viven juntas no conforman una familia, por lo que muchos usuarios han reclamado desde esta medida que hay diferentes tipos de familias y que no todos tienen porque vivir juntos para conformar una familia.

Otra compañía que está estudiando medidas similares es el gigante Disney, con su plataforma Disney+, ya que está enviando a algunos de sus suscriptores encuestas por mail en las que se les pregunta qué motivos les llevan a compartir cuentas. Es por esto que se puede asumir que seguramente tomarán una medida en contra de las cuentas compartidas en un período corto de tiempo. Muchas de las compañías de plataformas de entretenimiento digital fueron afectadas por la caída en la bolsa de Netflix.

Habrá que esperar para ver como se aplica esta nueva política de Netflix sobre las cuentas compartidas y que haría la compañía con las personas que se nieguen a contratar una "sub cuenta" argumentando que son del mismo grupo familiar.