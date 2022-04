Las cuestionadas restricciones del Mundial de Qatar 2022

Hoy es el sorteo del Mundial de Fútbol 2022, que se realizará en Qatar durante noviembre y diciembre de este año. Ahora sí, oficialmente, se puede decir que estamos cada vez más cerca del momento más esperado para todo fanático del fútbol.

Desde aquel 2 de diciembre del 2010 en Zúrich, la casa de la FIFA, cuando se eligió el país árabe Qatar como sede del Mundial 2022, generó muchas dudas por la lejanía que tenía el país con muchos usos y costumbres relacionados con occidente.

Los bombos para el sorteo del Mundial 2022

Qatar

Catar, oficialmente Estado de Qatar, es un Estado soberano árabe ubicado en el oeste de Asia y que ocupa la pequeña península de Catar en el este de la península arábiga.

El país es muy pequeño, ya que ocupa una superficie de solamente 11.586 km². Para tener un punto de comparación, Argentina ocupa 2.780.400 km².

Qatar cuenta con 2.641.669 habitantes, que se ubican en su mayoría en Doha, capital del país y mayor atractivo turístico. La capital cuenta con un 90% de los habitantes del país. Lo más curioso es que la mayoría de los habitantes del país no son cataríes, ya que alrededor de un 80% son extranjeros que viven y trabajan en el país, ya sea en la construcción o en negocios internacionales, lo que hace de Qatar un país bastante más abierto que otros de la región.

El país árabe es relativamente nuevo: logró independizarse del Reino Unido recién en 1971. Por esta razón, a pesar de que el idioma oficial es el catarí, la mayoría de los habitantes conocen y hablan inglés fluido, algo muy útil para los extranjeros que visiten el país en la cita mundialista.

Es importante destacar también que es un país con temperaturas muy altas, por eso desde que se eligió a Qatar como sede del Mundial, se barajó la posibilidad de realizar el evento durante los meses de invierno: noviembre-diciembre. Es decir que por primera vez en la historia del fútbol una Copa Mundial se disputará en contratemporada y no como ocurre habitualmente, en junio y julio. Además, será la primera vez -desde la Segunda Guerra Mundial- que se extiende el tiempo de espera entre un Mundial y otro, sumando medio año más.

Qatar se independizó en 1971

Restricciones

Uno de los temas más comentados desde el momento en el que se eligió Qatar como sede de la cita mundialista es la de las restricciones, ya que, por más que Qatar sea uno de los países más occidentalizados de la comunidad musulmana debido a su fuerte contacto con ciudadanos e inversores de diversos continentes, muchas de de las cuestiones sociales se rigen por la Sharia, que es la Ley Islámica.

Primero, cabe destacar que Argentina forma parte del grupo de países que tienen vía libre para viajar al país. Es decir que cualquier argentino que se esté planteando el viaje al país árabe podrá hacerlo si posee pasaporte argentino.

Asimismo, existen normas de conducta que tanto los ciudadanos cataríes como los visitantes extranjeros deberán respetar para tener una experiencia positiva dentro del mes que durará el Mundial. Como todo país musulmán, Qatar tiene sus reglas específicas

Uno de los aspectos más importantes es la vestimenta. Existen requisitos para las mujeres y también códigos de vestuario para los hombres. Aunque un descuidado podría pensar que no habrá problemas al respecto ya que el Mundial se celebra durante el invierno catarí, hay que tener nen cuenta que las temperaturas pueden rondar y superar 20 grados cómodamente en esa época del año.

Finalmente, se debe aclarar que, aunque muchas de estas reglas nos parezcan ilógicas, Qatar es uno de los países árabes que más pugna por la igualdad. De la misma manera, todavía le falta mucho camino por recorrer y tiene un resto de estas cuestiones que lo alejan de la concepción del mundo que tenemos en occidente, como se podrá ver en los siguientes puntos. Las mujeres tendrán una vestimenta prohibida durante el Mundial

Vestimenta

Las mujeres no podrán lucir vestidos cortos, minifaldas, blusas sin mangas, bikini ni ninguna prenda que deje al descubierto su cuerpo. Aunque no existe una legislación oficial al respecto, también se pide a las visitantes que eviten otras prendas como las remeras escotadas o apretadas al cuerpo. El uso excesivo del maquillaje tampoco es común dentro del país árabe.

Para los hombres también hay restricciones, ya que en Qatar no se acostumbra a que se usen remeras sin mangas o bermudas, vestimenta muy común en nuestro país, sobre todo ante altas temperaturas. La mayoría de los hombres utilizan el turbante durante su vida diaria

Alcohol

El alcohol también es un tema clave. Para muchos de los fanáticos del fútbol, el deporte y el alcohol van de la mano, pero esto no está permitido en el país árabe ya que el Corán no permite el consumo de estas sustancias. De hecho, en varios de sus pasajes las sanciona, por lo que los musulmanes más ortodoxos evitan el consumo de alcohol. Sin embargo, ha trascendido que en Qatar sí está permitido tomar alcohol aunque solo en espacios destinados a ello, no así en la vía pública o en todos los bares.

El Gobierno de Qatar, conociendo lo importante que suele ser el consumo de bebidas alcohólicas para el fanático promedio, permitirá que se consuman bebidas en los estadios, pero no fuera de estos, algo que es común y que se veía mucho en el Mundial de Brasil 2014, país muchos más laxo con estas cuestiones. Las típicas imágenes de fanáticos con cervezas en la mano no serán recurrentes en Qatar 2022

Muestras de afecto

Aunque parezca increíble, las muestras de afecto en público son extrañas en el país árabe. Esto se debe a que las demostraciones de cariño se guardan para la intimidad y en público no son bien recibidas. No están específicamente prohibidas, pero es posible que un beso o una caricia provoque algunas miradas sorprendidas o incluso malestar. Cuestiones como tomarse la mano, que en nuestro país son de lo más común, pueden generar incomodidad entre los cataríes.

Covid

Cómo todo evento realizado en la actualidad, para entrar a Qatar es necesario además, cumplir con una serie de medidas de protección ante la pandemia:

Prueba PCR con resultado negativo realizada en las 48 horas previas a la salida del vuelo

Aquellos vacunados de manera completa no necesitarán hacer cuarentena ni someterse a más pruebas

El que no esté completamente vacunado deberá hacer una cuarentena de 5 días y realizarse un test de antígenos al quinto día donde esté realizando la cuarentena

Los turistas deben registrarse en la web www.ehteraz.gov.qa al menos 3 días antes de su llegada, para subir allí todos los documentos sanitarios necesarios y completar una declaración jurada

Las vacunas aprobadas por Qatar que necesitan dos dosis son Pfizer, Moderna, Astrazeneca y la única aceptada de una dosis es Jansen. La vacuna deberá tener una validez de 9 meses desde la segunda dosis o la dosis de refuerzo. Las vacunas aprobadas son Pfizer, Moderna y Astrazeneca

Homofobia

Este es el punto más polémico de toda la lista, ya que en el país árabe está prohibido ser homosexual. Los actos homosexuales se condenan con prisión. De hecho, Qatar está considerado uno de los países más peligrosos para los integrantes de la comunidad LGBTQ+. En este país los homosexuales no pueden realizar ninguna muestra de afecto en público y, en caso de hacerlo, serán penado con prisión. Qatar es uno de los países más peligrosos para la comunidad LGTBQ+

Este tema fue uno de los que más polémica generó dentro de estos meses previos al Mundial, por lo que desde el Gobierno de Qatar se aclaró que la comunidad homosexual será bienvenida, pero no podrá tener muestras de afecto públicas, como antes fue aclarado.

El presidente del comité de organización del Mundial, Al-Khater se vio envuelto en una polémica, cuando el futbolista australiano Josh Cavallo, único jugador activo que reconoció públicamente su homosexualidad, declaró durante el 2021 que sentía miedo por ir al país. Al-Khater respondió: "Al contrario, le damos la bienvenida aquí en Qatar, incluso le invitamos a que venga a visitar el país antes del Mundial”.

"Nadie se siente amenazado aquí, nadie se siente amenazado. Qatar es un país tolerante. Es un país acogedor. Es un país hospitalario. Creo que esta percepción de peligro se debe a las múltiples acusaciones y noticias que dan una visión negativa del país", repitió con el objetivo de lavar la imagen negativa que tiene, justamente por otro lado, su país con respecto a esta postura. Declaraciones del presidente del comité de organización del Mundial frente a las acusaciones de homofobia