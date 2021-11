El futbolista homosexual que teme por su vida y le tiene miedo al Mundial de Qatar

Joshua Cavallo revolucionó al mundo del fútbol en octubre tras convertirse en el único jugador activo en declararse abiertamente homosexual. Si bien el australiano recibió un gran apoyo y dio un paso importante para eliminar este tabú en el deporte, ahora confesó que tiene miedo de participar en la Copa del Mundo Qatar 2022.

El lateral del Adelaide United pasó por el podcast Guardian's Today in Focus y manifestó al respecto: "Leí algo sobre que Qatar aplica la pena de muerte a la gente gay, es algo de lo que tengo mucho miedo y me hace no querer ir allí".

"Esto me entristece, al final el Mundial es en Qatar y uno de los mayores logros de un futbolista profesional es jugar para tu país, y saber que es en un país que no apoya al colectivo gay y que pone en riesgo nuestra propia vida, me aterra y me hace pensar si mi vida es más importante que hacer algo realmente bueno en mi carrera profesional", completó.

Por otro lado, también profundizó sobre su decisión de declararse homosexual: "No solo se lo escondía a mis compañeros, también a mi familia, a mis amigos, a todo mi alrededor, por lo que solo cuando he podido ser yo mismo es cuando he podido estar relajado, sin preocupación ni estrés".

Además, reveló que otros jugadores le comentaron que viven algo similar: "Hay gente que me ha hablado confidencialmente para decirme que estaban en la misma situación, y también son futbolistas profesionales. Y mira, es algo a lo que no puedes apresurarte. Tú quieres ser tú mismo, al final yo no era feliz y ahora mírame, soy el más feliz del mundo".