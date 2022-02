Atención: la ley islámica que deberán respetar los hinchas que asistan al Mundial de Qatar 2022

La Copa del Mundo Qatar 2022 causa incertidumbre. No solo desde lo que ocurrirá desde el punto de vista futbolístico, sino también lo que tiene que ver con las leyes y reglas que se establecen en esta parte del planeta.

Y es que esta sede, además de la cultura y sus costumbres, tiene un sistema jurídico totalmente distinto al de otras naciones de occidente, pues se rige por el Corán y la Sunna, que son las fuentes de origen y las bases de la religión y leyes musulmanas, explica el portal mediotiempo.com

Diana Arley Illescas, abogada en derecho internacional y académica en la Facultad de Derecho de la UNAM, destaca la importancia de conocer lo que se puede y no hacer en Qatar, pues el hecho de viajar como aficionado o turista, independientemente de la religión, no exime a los visitantes de ser juzgados por las normas del sistema musulmán. “Las normas se aplican para cualquiera que esté en territorio de Qatar.

Nuestra nacionalidad no nos da un fuero para la aplicación de las normas cuando estamos en suelo extranjero. Cuando se va a un país con otro sistema, nos sometemos automáticamente a ese derecho, igual que lo hace un extranjero que está en un país occidental. No puede venir un árabe y decir que cómo no pueden legalizar a sus cinco esposas”, comentó. “Hay que recordar que el sistema musulmán se rige por normas supremas y una de ellas es el Corán y junto con la Sunna son la base del sistema legal musulmán, entonces hay una inmensa diferencia con el sistema jurídico que nosotros conocemos. Para nosotros, en su gran mayoría la religión es católica, pero la Biblia es una guía moral para quien decida voluntariamente admitir. Para los musulmanes no, para ellos el Corán y la Sunna son una norma”.

Qué no se puede hacer en Qatar

Dentro de todas estas normas o reglas existe la Sharia, que es un código de conductas entre lo que la ley islámica considera bien y mal, y a las que se tendrán que acatar los aficionados que asistan al próximo Mundial, el cual se celebrará del 21 de noviembre al 18 de diciembre del 2022, en ocho estadios situados dentro de los 11 mil 500 kilómetros de territorio qatarí. En contraste a las últimas sedes como Rusia, Brasil, Sudáfrica y Alemania, en Qatar está prohibido tomar alcohol, a menos que sea en bares o restaurantes autorizados. Beber en vía pública y en general el estado de embriaguez, es altamente sancionable. “El ser turistas no nos da un fuero, ni inmunidad. Tengan en mente que es un país con un sistema jurídico sumamente diferente. La Shaira aplica en muchos casos a cualquiera que esté en territorio de Qatar sea musulmán o no”, explicó.

También señaló que fumar en lugares no permitidos podría traer una multa económica, así como vestir inapropiadamente para asistir a algunos lugares como museos, oficinas gubernamentales y centros religiosos, que en Qatar son considerados como destinos turísticos. “No se atrevan a prender un cigarro en la calle, en ningún lado donde no haya un letrero de permitido, salvo que quieran pagar una multa de 700 u 800 euros. Es un país muy religioso. La vestimenta es un tema. Aunque son relajados con los turistas, es decir, a los hombres no los van a obligar a usar el tobe y a las mujeres la baya, pero en oficinas, museos y los centros religiosos hay que ir con hombros tapados, cubiertos hasta debajo de las rodilla”, agregó.