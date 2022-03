Cachetazo de Will Smith: reacción impulsiva o acto de justicia

Innumerables reacciones tuvimos ante lo que sucedió en la academia de Hollywood durante su edición nro. 94 º tras el golpe de Will Smith a Chris Rock. Tal es el punto, que no recordamos -si nos apuran- el nombre de la película por la que Will fue condecorado. Es más, algunos de nosotros no tuvimos la oportunidad de presenciar la transmisión, pero podría aseverar que tras escuchar la noticia googleamos el incidente para observar el famoso cachetazo.

Pero la pregunta es: ¿qué sentís si alguien se burla o agrede a quién amás? ¿La re-acción de Will es un poco un acto de justicia que nos hace sentir identificados, como cuando en una película ganan los buenos? Este -siento- es más o menos el dilema ético ante el que nos encontramos para juzgar si justificamos, apoyamos o disentimos con Will, quién a esta altura es ya un amigo.

Aprovechemos este hecho para teorizar sobre él y aprender un poquito sobre las emociones, y cómo funciona nuestro cerebro.

¿Qué son las emociones? Son reacciones psicofisiológicas que representan un intento de adaptarnos al medio. Dicho de otra forma, es la respuesta de nuestro cuerpo para adaptarnos a estímulos internos y externos . El hecho es que la mayoría de las personas desconocen que cada emoción tiene una función y por tanto no existen emociones positivas o negativas, más bien podemos clasificarlas como agradables o desagradables.

De esta forma podríamos decir que, gracias al miedo, una emoción desagradable, subsistimos como especie. ¿Se imaginan a un hombre de las cavernas sin miedo? El miedo nos prepara para la lucha o para la huida. No hubiésemos podido trascender a la próxima etapa de la prehistoria sin él y hoy seríamos un recuerdo como los dinosaurios. Todas las emociones son necesarias, inclusive el enojo que sintió Will (nuestro amigo) cuando Chris (conocido) se burla de su esposa .

El enojo también es una respuesta natural (no estoy diciendo instintiva porque somos seres humanos y estamos atravesados por el pensamiento) que inspira conductas que nos permiten defender nuestros intereses y luchar si es necesario. El problema es cómo expresamos este enojo. He aquí otro punto de debate: no podemos elegir nuestras emociones, pero si, qué hacer con ellas. Intentar controlar lo que sentimos es una batalla perdida, lo único que podemos elegir es lo que hacemos con ellas, o mejor dicho nuestras conductas.

En este caso la re-acción impulsiva y emocional suprimió y canceló a las conductas socialmente aceptadas para vivir en sociedad. A Will Smith la emoción le ganó al pensamiento y actúo impulsivamente.

Todos somos Will en algún momento de nuestras vidas. ¿Quién no se sintió atropellado o enfadado frente a algo injusto? Las emociones son útiles, nos comunican que algo está ocurriendo. Sólo sintiendo, identificando, comprendiendo a las emociones podemos conocer cómo gestionarlas y aprender a usarlas a nuestro favor.

Celebro el pedido de disculpas públicas de Will Smith, porque la violencia no se combate con más violencia ni el fuego se paga con el fuego. Es anacrónico e inaceptable burlarse del aspecto físico de alguien (aún desconociendo el agravante de la enfermedad de Jada Pinkett Smith) y tratar de convertir esa burla en humor. Espero también las disculpas públicas de Chris Rock enunciando que comprendió que si con un chiste no nos reímos todos no es humor e inclusive lastima a alguien, es crueldad, es burla y que no se habla del cuerpo de otras personas.

Este es una clara expresión de la realidad que nos permite hablar sobre bullying con nuestros niños, niñas o adolescentes y una oportunidad para ejercitar la reflexión con ellos. Enseñarles que la violencia no es la mejor forma de arreglar nuestros problemas. A mi me hubiera gustado por supuesto que esa bofetada no hubiera sido la primera reacción de Will, pero celebro el mensaje que trasmite a la luz de lo que ocurrió y su reflexión posterior; cito sus palabras: “Hoy quiero mandar un mensaje a todos los niños y adolescentes que nos ven. Como muchos sabrán, mi esposa Jada tiene alopecia hace varios años, y a pesar de mostrarse feliz y segura en las redes sociales, porque eso es lo que mostramos en las redes sociales, es una condición que sufre todos los días, como familia la hemos sufrido todos[…] Es importe comprender que cuando todos se ríen de un chiste que no le causa gracia a la persona mencionada eso no se llama humor, se llama “bullying”. Cuando yo a pesar de mi enorme pasado de violencia infantil contengo mi instinto de romperte la cara por lastimar a una de las personas que más amo en mi vida y decido pararme aquí a dar cátedra de empatía y respeto se llama “valentía”. La violencia no se arregla con violencia y porque debemos enseñar todas las futuras generaciones a actuar con amor, respeto y empatía en un mundo que evidentemente lo necesita”.



* Paola Zabala es directora de la Comunidad Antibullying Argentina