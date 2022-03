Escándalo entre Will Smith y Chris Rock en los Oscar: qué dicen los profesionales sobre la bofetada

Los premios Oscar 2022 tuvieron un momento de tensión y desconcierto cuando el reconocido actor Will Smith golpeó en el escenario a Chris Rock. Todo sucedió luego de que el humorista en su discurso se refiriera en tono de burla a una condición física de Jada Pinkett-Smith, quien tiene alopecia.

La situación tuvo gran repercusión a nivel mundial y en las redes sociales debido a la importancia de los Oscar; pero por sobre todo generó un gran debate entre los que están a favor del accionar de Smith y aquellos que consideran que tuvo una actitud violenta.

Para comprender, desde la psicología, qué fue lo que sucedió con Will Smith al escuchar el chiste sobre su esposa, MDZ consultó la visión de diversos profesionales.

“Las personas suelen reaccionar así para defender a sus cercanos debido al afecto que tienen por ellos. Instintivamente los seres humanos tenemos la tendencia a defenderlos, esto tiene que ver con la humanidad desde sus inicios”, explica el psicólogo Mauricio Strugo y agrega: “la función, sobre todo del hombre, era defender a su familia y seres más cercanos”.

Sin embargo, a través de la socialización y la cultura las personas han aprendido a mediar el pensamiento antes de la acción para tener una reacción.

Desde la psicología esta reacción que tuvo Will Smith se considera una reacción impulsiva. La palabra “re” antes de “acción” significa una acción exagerada. “La explicación de esto es que la emoción gana a la acción y no se piensa en las consecuencias que tendrán estas acciones impulsivas, uno no domina lo que hace”, sostiene Strugo.

Gabriel Cartañá por su parte, expresó en una entrevista en MDZ radio: “No es lo mismo ver la película que ver la fotografía. Si vemos la foto, claramente es un hecho violento el de Will Smith. Pero la pregunta que debemos hacernos es si fue una acción violenta o una reacción a una violencia precedente. Claramente el comentario del cómico también era violento”.

Cartañá agrega que en esa situación lo adecuado hubiera sido buscar las palabras para "ubicar a este hombre en su lugar y mi diatriba hubiera sido muchísimo más humillante. Lo que pasa es que muchas personas, sobre todo hombres, entienden que hay pocas cosas tan humillantes como que un hombre le pegue al otro con la mano abierta. Es más humillante que la trompada”.

“Will Smith simplemente le devolvió la humillación que este hombre le generó a su mujer. Me parece mucho más violento el comentario del cómico que el cachetón”, sostiene Cartañá.

Consultada por MDZ la psicóloga youtuber Elvecia Trigo contó que desde su visión, la actitud de Smith fue un accionar violento “que no se justifica para nada”. Pero que también se debe considerar que la broma que hace Chris Rock sobre Jada es un chiste fácil, sin creatividad y muy mal logrado que lleva a faltarle el respeto a la esposa de Will Smith. “La sociedad ha caído en una decadencia tan grande en la cual no se respeta a la persona que tenga una característica diferente, no hay empatía con el otro”.

¿Qué hacer ante estas conductas impulsivas?

Strugo explica que para controlar estas conductas impulsivas, la persona puede, en esas situaciones, contar hasta 10 para tomarse unos segundos y conectar con el pensamiento si la emoción es demasiado intensa. “Si nosotros nos tomamos unos segundos para reflexionar entonces quizás encontremos otras maneras de resarcir algo que nos produce bronca, dolor o que sentimos que es una agresión. Seguir estos pasos permitirá comunicar lo que a uno le pasa, poner un límite, explicar al otro desde un lugar de autoridad y no autoritarismo".

Si bien esta es una práctica que puede ayudar a pensar antes de accionar, en algunos casos es necesaria la asistencia a terapias, en especial cuando la conducta impulsiva se convierte en violencia. En estas circunstancias es necesario un manejo de la ira con profesionales. “Tenemos que aprender a manejar nuestros enojos y reacciones porque esto puede tener serias dificultades en todos los vínculos”, explica Mauricio Strugo.

“Las cosas no se resuelven con violencia, se resuelven con salud emocional y psicológica, pensando e intentando comprender lo que está pasando”, concluye Trigo.