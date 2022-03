Increíble: Will Smith golpeó a Chris Rock y luego fue elegido como "Mejor actor protagónico" en los Oscar 2022

Los Premios Oscar 2022 tuvieron un momento de tensión extrema cuando el actor y protagonista de la película, Rey Richard: Una familia ganadora, Will Smith golpeó al comediante Chris Rock, cuando este hizo un chiste sobre la esposa del actor, Jada Pinkett-Smith.

ig chris made fun of will smiths wife pic.twitter.com/eiDu8aJ5Z1 — rio saw harry & louis :( (@valentinevibez) March 28, 2022

El humorista Chris Rock venía realizando la presentación de la siguiente categoría cuando comenzó a bromear con Will Smith y su esposa, quien se veía incómoda. El actor no dudó en acercarse y tirarle una bofetada. La broma fue sobre la falta de cabello de su esposa tras que el humorista dijera: “No veo la hora de verte en ‘GI Jane 2’”.

Will Smith luego de golpear al comediante gritó dos veces la frase: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tú boca".

Will Smith hasta ese momento estaba nominado como Mejor Actor Protagónico por su papel en la película Rey Richard: Una familia ganadora. Sin dudas esta 94º entrega de los Premios Oscar quedará para siempre opacada por este escándalo.

Esta no es la primera vez que Chris Rock y Will Smith se ven envueltos en una polémica por Jada Pinkett-Smith. En 2016, Rock hizo una broma sobre la campaña que la actriz realizó contra los Premios Oscar, debido a la falta de nominados de piel negra.

Durante la pausa publicitaria, Denzel Washington y Tyler Perry, apartaron a Will Smith aparentemente para calmarlo. Will parece secarse lágrimas de los ojos mientras regresa a su asiento con Jada y su representante #Oscars pic.twitter.com/5REey90QOp — Hector Palmar (@heyhec) March 28, 2022

La alopecia, enfermedad con la que vive Jada Pinkett-Smith, es la pérdida de cabello. Esto llevó a que la actriz se rapara la cabeza. “Voy a inspirarme en la fuerza de voluntad que tienen otras personas que están pasando por cosas de verdad horribles, como el cáncer o tener un hijo enfermo. Veo lo valientes que son cada día y lo cierto es que me siento más arropada cuando los tomo como ejemplo”, contó la actriz el año pasado.

Minutos después del escándalo, Will Smith, se coronó como mejor actor protagónico. Cuando recibió el premio el talentoso actor dijo lo siguiente:

"Richard fue un defensor de su familia, en este momento de mi vida, en este momento, yo estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga. Haciendo esta película pude proteger a la actriz Aunjanue Ellis, a la actriz que protagonizó a Serena y Venus. Me están llamando en la vida que ame a las personas y que las proteja. Yo se que al hacer lo que hacemos debemos enfrentar el abuso. Debemos tener que soportar que personas te falten el respeto y hacer como que todo esté bien. Richard me dijo que en tu momento más alto debes tener cuidado porque es cuando viene el diablo. Quiero transmitir amor, quiero agradecer a Venus y a Serena por confiar en mí para contar su historia. Quiero pedir una disculpa a la academia, a los nominamos. El amor te hace hacer cosas locas..."